Integrante de Grupo Firme recibe la noticia en pleno concierto de que otra vez será papá

Los integrantes de Grupo Firme están cumpliendo uno de sus sueños como artistas y como conjunto musical, pues actualmente se encuentran en una gira por Centroamérica en la que van conquistando países con los sonidos del regional mexicano, los famosos además de brindar uno de sus espectáculos de calidad también comparten con la gente algunas de sus intimidades y secretos.

Tal y como pasó en Nicaragua cuando Eduin Caz fue participe para darle una feliz noticia a su amigo y compañero Joaquín Ruiz, quien no se esperaba la revelación que apareció en una imagen en una gigante pantalla en donde se veía a su pequeño hijo sosteniendo una prueba de embarazo con la que daban a conocer que está un próximo bebé en camino.

Joaquín no esperaba la noticia. Captura de pantalla IG/joaquinruizoficial

Las emociones estuvieron a flor de piel y como ya es costumbre cuando hay un suceso emotivo para los integrantes de Grupo Firme, de fondo sonó la canción “El mundo tus pies” que hizo más especial el instante en que el guitarrista se entera que se convertirá en papá por segunda vez con su esposa Yanni Cervantes.

“Vaya sorpresa que me dieron. BEBÉ EN CAMINO, de una vez vayan diciendo que será, ¿niña o niño? Te amo @yanni.cervantes Y mil gracias a todo el público de Nicaragua la pasamos INCREÍBLE los amamos”, escribó Joaquín es sus redes sociales.

Tiene una bella familia con su esposa Yanni. Captura de pantalla IG/joaquinruizoficial

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los seguidores del músico ofreció unas bellas palabras para el famoso, además compartieron que se nota la emoción y la alegría con la que recibe la información, también le escribieron que es un buen padre y que hace una hermosa pareja con su esposa, no sin antes mencionar que hace poco fue Eduin Caz quien tuvo un bebé con su ex Daisy Anahy y ahora es otro de los integrantes, por lo que la “cigüeña está cerca”.

Joaquín Ruiz es una pieza esencial en Grupo Firme

Aunque Eduin Caz es el dueño y líder de Grupo Firme, su carrera musical empieza mucho antes de la fama que ahora tiene, quien lo acompaña desde que inició todo su movimiento dentro de la industria es Joaquín Ruiz, que ahora se desempeña como guitarrista, pero tienen múltiples talentos en instrumentos.

Joaquín Ruiz ha desempeñado un buen papel en el conjunto, por lo que ahora materializa sus ganancias en varios negocios y residencias, uno de los que más llamaron la atención es su propia línea de guitarras, con la que además de promover la música, también tiene su sello y marca.

