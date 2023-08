Romina Marcos, hija de Niurka, rompe en llanto al revelar que lucha contra dolorosa enfermedad

Romina Marcos causó gran preocupación entre sus fans tras compartir un video en su cuenta de Instagram en el que rompe en llanto al sincerarse sobre la dolorosa enfermedad contra la que está luchando. La hija de Niurka Marcos señaló que todo comenzó con un intenso dolor de cabeza y en cuestión de días ya no podía abrir el ojo debido a la fuerte hinchazón.

La hija de la llamada “Mujer escándalo” se caracteriza por no temer en decir lo que piensa en sus redes sociales, aunque alejada de la controversia siempre dispuesta a defender a su familia. Pese a ello, la joven no ha evitado los comentarios negativos sobre su físico y carrera, algo que provocó un intenso estrés en ella que logró afectar su salud de manera importante y así lo mostró con imágenes de la manera en que avanzó la enfermedad.

Romina Marcos habla de la dolorosa enfermedad contra la que lucha. Foto: IG @romimarcos

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, pero después empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi agujas en la frente, y vi que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho”, detalló Romina Marcos al hablar sobre la manera en que se manifestaron los primeros síntomas y lo rápido que avanzó sobre su piel.

La cantante indicó que fue diagnosticada con herpes zóster que, de acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, es "una infección que causa una dolorosa erupción. Es causada por el virus de la varicela-zoster, el mismo que causa la varicela (...) Puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que envejece, el virus puede volver a activarse y causar culebrilla".

Romina Marcos reflexiona sobre la salud mental

Romina Marcos indicó que el estrés y ansiedad habrían sido el detonante de la enfermedad de la que ya se encuentra en tratamiento y se recupera de manera favorable, por ello, reflexionó sobre la importancia de la salud mental: "Es un proceso de mucha paciencia. Lo más fuerte de estar viviendo esto es que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto. ¿Por qué? Pues porque no me puse como prioridad, no me puse primero, no defendí lo que soy".

Romina Marcos fue diagnosticada con herpes zóster. Foto: IG @romimarcos

“Al leer todo el hate que he leído durante años ya y creerme todas esas palabras y esos comentarios; al dejar que otros decidan lo que es mejor para mí, como si me conocieran, como si supieran quién soy y pues me solté, dejé de agarrarme de la mano y me solté, eso duele más que un diagnostico de herpes zóster en la cara. Hoy estoy trabajando en mí poco a poco, escuchándome, creyendo de nuevo en mí y en mi sueño”, añadió.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos le hicieron saber su total apoyo: "Me pasó, te deseo la sanación completa", "Te entiendo perfectamente, pero sí podemos. Fuerza, Romi”, “Abrazos desde el alma”, “Romina, tú eres tu propio templo, no permitas que nada te tumbe”, “Peres hermosa”, “Que te mejores pronto”, “Ánimo, hermosa”.

SIGUE LEYENDO:

"No nos dejaron entrar", Niurka lanza fuerte reclamo a La Casa de los Famosos tras recibir a Emilio en la calle

Emilio “Halcón” no vende boletos para su concierto y le piden que invite a Nicola para que llene