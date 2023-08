De broma a realidad, Poncho De Nigris y su hijo fueron perseguidos por un oso, así fue la vez que el ex participante de LCDLFMX engañó a su hijo

Sin duda alguna, dentro de “La Casa de los Famosos México”, Poncho De Nigris era uno de los integrantes que más contenido dio a los televidentes, y aunque ya no está dentro de la competencia, el regiomontano sigue dando de qué hablar, esta vez el presentador y su pequeño hijo fueron sorprendidos por un oso.

Así como lo lees, el ganador del tercer lugar de “La Casa de los famosos México”, este fin de semana junto con su hijo Ponchito corrieron un grave peligro, pues aunque ellos salieron a pasar un rato agradable en familia, se llevaron un tremendo susto.

Fue en enero del 2022 cuando el ex participante de La casa de los famosos México compartió en sus redes sociales un video en donde le hizo una pesada broma a su hijo Ponchito.

Dicha broma consistió en que mientras estaban en un gran terreno pastoso, y a lo lejos había un palo de color blanco, Poncho de Nigris retó a su hijo que si llegaba hasta ese palo en 30 segundos él le comapraba lo que quisiera, ante esto el pequeño aceptó y sin dudarlo emprendió la carrera.

Fue entonces cuando el pequeño estaba a punto de llegar al lugar marcado cuando el presentador gritó: “¡Ahí viene un oso!”; sin dudarlo el pequeño Ponchito se regresó rápidamente para mantenerse a salvo, sin embargo, su padre comenzó a reírse y le dijo que se trataba de una broma solamente.

Ahora, un año después de esta pesada broma, tal parece que se hizo realidad ya que este fin de semana Poncho de Nigris y su hijo fueron perseguidos por un oso en el Bosque de Las Brujas.

Luego de salir ilesos a esta persecución, el pequeño Ponchito aseguró que todo era culpa de su padre pues se hizo realidad la broma que hace un año le hizo, por lo que ambos la recordaron entre risas.

El exparticipante de LCDLFMX quiso pasar un momento agradable en familia al visitar el famoso Bosque de Las Brujas en Monterrey, el cual es una reserva ecológica, esto para conectar con la naturaleza y limpiar sus pulmones, a la caminata solo subieron poncho y su hijo mayor Ponchito ya que Marcela se quedó con su pequeña Isabella quien no quería caminar más.

Fue entonces que Poncho y su pequeño hijo decidieron adentrarse al bosque para caminar, luego de un momento especial en el que le agradecieron a Dios y a la naturaleza por todo lo que les daba, sucedió lo inesperado, un oso comenzó a perseguirlos.

Cabe señalar que, el gran mamífero nunca hizo nada por querer atacarlos, sin embargo, éste caminó tras de Poncho y su hijo a lo largo de dos kilómetros aproximadamente, tiempo en el que el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” no pensaba otra cosa más que en salvar la vida de su primogénito.

Afortunadamente, esto solo quedó en una anécdota más de Poncho De Nigris, pues pudieron seguir caminando y más adelante se encontraron con otras personas por lo que se sintieron a salvo, mientras que el oso tomó otro camino, sin embargo, no se confiaron y seguían a paso veloz su camino.

"Aquí, con Ponchito, nos venía persiguiendo un oso por el camino; sin gente sin nada; grité muchas veces 'ayuda' pero no saben la caga**** que me puse; nos estuvo persiguiendo como dos kilómetros (...). Ya no nos está persiguiendo, según, pero vamos rapidito". contó Poncho de Nigris