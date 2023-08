“Es insoportable, es mala persona”, Poncho De Nigris revela quien de LCDLFMX le cayó mal

A tan solo unos días de haber terminado “La Casa de los Famosos México”, sus finalistas siguen dando de qué hablar, esta ocasión fue Poncho De Nigris quien ya se encuentra en su natal Monterrey, Nuevo León y en aquella Ciudad también está haciendo promoción.

Debido a lo anterior es que el ganador del tercer lugar de “LCDLFMX” estuvo como invitado en un programa en donde habló de todo y de todos sus ex compañeros, incluso reveló quién es el que más mal le cayó y a quien considera una mala persona.

¿A quién no soporta Poncho De Nigris?

En entrevista, el autonombrado “capitán” del Team infierno habló de su paso por el reality show más exitoso de los últimos años en nuestro país, y es que Poncho logró conquistar el corazón de millones de personas quienes cambiaron de manera abrupta su manera de pensar de él.

Y es que, el regiomontano hace 20 años participó en otro reality show, sin embargo, en esta ocasión el influencer abrió su corazón y dejó ver que más allá de un hombre fuerte, y hasta egocéntrico para él lo más importante es su familia, además que siempre se mostró leal con sus amigos del team infierno.

Sin embargo, aunque Poncho trató de no entrar en conflictos con sus demás compañeros, no todo fue miel sobre hojuelas, pues tras haber terminado su participación en LCDLFMX esta seguro que no le gustaría tener una relación de amistad con algunas personas.

Ante esto, las conductoras con las que Poncho estuvo platicando lo cuestionaron sobre quién de todos sus ex compañeros es quien le caía más mal y que incluso no soportaba, sin dudarlo ni un segundo el esposo de Marcela Mistral aseguró que Sofía Rivera, pues considera es una mala persona.

“Sofía, es insoportable, es mala persona desagradable ser humano, es una persona odiosa”, dijo Poncho De Nigris

Sin embargo, el regiomontano además de Sofía también mencionó a Ferka, pues asegura que ambas mujeres son malas personas y debido a eso es que la gente no dudó en sacarlas rápidamente del reality show.

“Ella y Ferka son odiosas, por eso la gente las sacó tan rápido, son malas personas, nunca les va a ir bien en la vida, a menos que cambien su forma de ser, son malas personas, tienen un corazón podrido…” dijo Poncho De Nigris

Al confesar su repudio por Ferka y Sofía, Poncho De Nigris dejó claro que él no es una persona hipócrita por lo que jamás le dirigirá la palabra a sus excompañeras quienes asegura solo se dedicaron a hacerle daño una vez que salieron de la competencia.

Incluso, Poncho De Nigris reveló que él ya no quiso participar en el nuevo programa de VIX (El After) por qué no deseaba estar frente a frente con Sofía y Ferka, pues una vez que terminó el proyecto él solo se reunirá con quienes tuvo una amistad.