¿Hay reconciliación? Miguel Bosé y Nacho Palau se van juntos de vacaciones

Durante las últimas horas los nombres de Miguel Bosé y Nacho Palau han encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer que el cantante y el escultor se fueron juntos de vacaciones, lo cual, dio pie a que se generaran distintas especulaciones en las que se asegura que podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor luego de haber pasado alrededor de cinco años separados.

Como bien se sabe, Miguel Bosé y Nacho Palau terminaron su mediática relación en 2018 luego de un largo amorío de 26 años, el cual, durante algunos años se mantuvo en secreto, sin embargo, fue el escultor quien ha revelado que decidieron alejarse debido a que ambos cometieron distintas infidelidades que fracturaron su relación y hasta unos meses había una gran tensión entre ambos por la disputa legal de la paternidad de sus cuatro hijos, quienes nacieron por maternidad subrogada.

¿Miguel Bosé y Nacho Palau se darán una nueva oportunidad en el amor?

Desde hace algunos días distintos portales internacionales especializados en espectáculos reportaron que Miguel Bosé y Nacho Palau se encontraban juntos disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España acompañados de sus cuatro hijos, por lo que de inmediato se comenzó a especular acerca de una reconciliación entre el cantante y el escultor y fue este último quien habló del tema durante el programa “La última noche” y confirmó que realizaron el viaje, el cual, calificó como algo “fenomenal”, aunque dejó en el aire lo que pase después.

“El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito”, señaló el exparticipante de “Survivor España”, quien también detalló que cuando estuvo frente al intérprete de “Nena” se abrazaron y se dieron un beso en la mejilla, además, señaló que recordaron momentos muy bonitos, la mayoría de ellos sobre sus hijos.

Al ser cuestionado de forma directa sobre la posibilidad de que retomen su romance, el escultor requirió a un conocido refrán para dejar abierta la posibilidad, sin embargo, señaló que “la cosa va tranquila” y en otro momento de la charla reconoció que el cantante “siempre será el hombre de su vida”.

“Nunca se puede decir ‘de esta agua no beberé’, con el tema de la enfermedad hubo un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro que los niños haya sido estupendo, ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él. Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que, de momento, la cosa va tranquila”, sentenció Nacho Palau, mientras que Bosé todavía no ha emitido ninguna declaración al respecto.