Miguel Bosé analiza "I Will Survive" en un programa de talentos: "No la puede cantar un hetero"

Miguel Bosé se convirtió en una tendencia de las redes sociales en España, luego de que fuera invitado al programa Cover Night, la nueva apuesta de talent show del canal rtve1, y analizara la interpretación de uno de los jóvenes artistas.

Miguel Bosé, Juan Magán, Mónica Naranjo y Chanel con las y los jueves que deciden a los talentos que pasarán a la siguiente ronda, luego de defender, con las cuerdas vocales, nuevas versiones de grandes clásicos de la música; sin embargo, uno que otro se lleva fuertes críticas.

El cantante se volvió tendencia luego de su comentario. Crédito: Cuartoscuro

Tal es el caso de Daniel Norbert, un joven que, seguro de sí mismo, escogió el tema "I Will Survive" de Gloria Gaynor, un clásico de la música disco de los años setenta que causado un gran revuelo en la conciencia de cada generación desde entonces, y al grado de ser nombrado un himno LGBT+.

A pesar de que su versión, hizo bailar a los concursantes y a los miembros del jurado, con un arreglo mucho más electrónico y con baterías clásicas del pop, con algunas pinceladas de jazz y funk, pero la retroalimentación de Miguel Bosé fue un análisis mucho más profundo.

"Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien; es que si no, no se dice bien", fueron las palabras que eligió para explicar lo que pasaba por su corazón en ese momento.

El cantante bromeó después con su compañera de jurado, la también cantante Mónica Naranjo. Crédito: Cuartoscuro

"La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que nos haga no sospechar que eres tan straight", finalizó con su crítica.

Por su parte, la primera en responder fue Mónica Naranjo, quien se sienta junto a él en la emisión. "¿Yo tengo pluma?", intentó romper el hielo, provocando un cambio de diálogos que resultó muy divertido para la audiencia.

“¡Muchísima! ¡Bueno, por favor! Tú eres muy maricón”, dijo Bosé.

“Siempre me lo ha dicho mi madre, que soy muy marica”, continuó Naranjo.

Y no paró el cantante: “Eso te da además esa cosa como… de ambigüedad”.

“Entonces, ¿yo a ti te pongo?”, seguía la catalana.

“Muchísimo, tú lo sabes”, finalizó Bosé.

El programa apenas lleva una pequeña parte de todo lo que tiene por ofrecer. Serán más de 120 cantantes los que pasarán por el escenario de rtve1. Solamente uno llegará hasta la final y resultará ganador gracias a su carisma, su voz, sus arreglos, además de su gran pasión por el escenario. El premio: 100 mil euros.

