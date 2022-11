VIDEO | Miguel Bosé asegura que Raúl Velasco lo vetó de Siempre en Domingo y Pati Chapoy revela la verdad

Miguel Bosé se encuentra de manteles largo ya que presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, su segundo libro: "Bosé, historia secreta de mis mejores canciones" el cual describió como fácil de leer y divertido, con lo que promete enamorar a todos sus fans, pues contiene los secretos detrás de 60 de sus mejores melodías. Sin embargo, durante la conferencia también reveló algunas cosas que pocos conocían, como que fue vetado por Raúl Velasco.

La noticia fue presentada por el programa Ventaneando donde su titular, Pati Chapoy se dirigió a su público para desmentir las palabras del cantautor español. En este caso, el intérprete de "Amante bandido" aseguró que el conductor del programa "Siempre en Domingo" no lo quería "decía mira ahora, este p..e españolito viene a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer y aquí. Y me prohibió. La primera vez que hice Siempre en Domingo, Siempre lo mismo decía, así lo llamábamos", mencionó ante las risas en complicidad con el cantante.

Miguel Bosé mencionó que grabó "y él no estaba, pero la segunda vez oí cuando sin querer 'Salamandra', y me dice: 'Oye, por qué no nos explicas lo que quieres decir en el texto de Salamandra'. Yo me quería morir porque dije 'qué mala suerte'. O sea, tantos años, tantos años por fin llegó y voy a tener que empezar a hablar del porno aquí en directo", reveló el también escritor quien presentó el año pasado su primer libro "El hijo del Capitán Trueno".

¿Realmente fue vetado Miguel Bosé?

Aunque todo ya es parte de un recuerdo, parece ser que las cosas no son como las dijo Miguel Bosé, pues la periodista de espectáculos Pati Chapoy aclaró que cuando el español llegó a México ella trabajaba de la mano de Raúl Velasco en el famoso programa dominical y lo que ella atestiguó fue que siempre hubo un buen trato. "Él está diciendo que Raúl Velasco lo vetó. Yo voy a poner sobre la mesa porqué no es cierto...", mencionó en primer lugar la comunicadora.

"Raúl Velasco mientras dirigía y producía Siempre en Domingo tenía una empresa que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes. Una de las giras que manejó durante mucho tiempo fue, en su propia empresa, con Miguel Bosé. Esa gira la manejaba Alejandro Garza junto con Rosa Lagarrigue, la representante española de Miguel Bosé. ¿Ustedes creen que si Raúl tenía el negocio de la gira de Miguel Bosé por la República Mexicana lo iba a vetar en Siempre en Domingo?, pues obviamente no. Pero bueno, eso es lo que yo viví y lo que les puedo platicar, vaya a usted a saber si en lo personal hubo alguna diferencia que no lo sabemos", explicó la periodista.

Miguel Bosé en la presentación de su segundo libro en la FIL de Guadalajara (Foto: IG @miguelbose)

