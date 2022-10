Raúl Velasco corrió al público de “Siempre en Domingo” por este fuerte motivo: “Si no te gusta, ahí están las puertas”

Si creías que Raúl Velasco únicamente humillaba y exhibía a los artistas que se presentaban en “Siempre en Domingo”, lamentamos decirte que estás muy equivocado pues el polémico conductor no hacía distinciones y en alguna ocasión llegó a arremeter en contra de su propio público por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue aquel polémico episodio en el que terminó corriendo del set de grabación de su icónico programa a una porción del respetable.

Este polémico episodio ocurrió allá por el año de 1993 y en esa ocasión Raúl Velasco tuvo como invitados a “Loco Mía”, no obstante, la agrupación española del género electro-pop estaba presentando a su nueva alineación. Hasta momentos antes de su presentación, todo iba transcurriendo con cierta normalidad, no obstante, en cuanto el icónico presentador les dio luz verde para que comenzaran a cantar y bailar con sus característicos abanicos entre el público comenzaron a escucharse abucheos y las cámaras del programa captaron a un grupo de jovencitas haciendo señales de rechazo con sus pulgares hacia abajo, no obstante, los españoles culminaron su actuación con el público dividido.

Raúl Velasco estuvo al frente de "Siempre en Domingo" por casi 30 años. Foto: Especial

Una vez que finalizó la música, Raúl Velasco tomó el micrófono y se dirigió hacia las gradas para confrontar a las jovencitas que estaban haciendo señas de rechazo a “Loco Mía”.

“Voy a suplicar su silencio, he venido con nuestra cámara y micrófono porque hay un pequeño grupo de jovencitas que están haciendo esta señal (pulgares abajo) y ¿saben qué significa? Esta señala la hacían los emperadores romanos cuando dictaban la muerte de los cristianos, ¿quieres que muera un semejante tuyo? Un joven que vino a cantar para agradar a la juventud, ¿quieres que muera?”, cuestionó Raúl Velasco visiblemente molesto a una de las jóvenes que encabezaban el grupo de inconformes.

Tras el cuestionamiento del titular de "Siempre en Domingo", la joven entrevistada dijo que desconocían el significado real de la señal, no obstante, aclaró que lo que querían expresar era que estaban en desacuerdo con la nueva alineación de “Loco Mía” argumentando que los antiguos miembros fueron despojados de mala manera de su lugar en la exitosa agrupación.

“Si no te gusta, ahí está la puerta”

Luego de escuchar la respuesta de la joven, Raúl Velasco fue tajante para acabar con la discusión y terminó corriendo a las inconformes de su programa pues consideró que sus reclamos fueron muy agresivos.

“Mira, los anteriores “Loco Mía”, si se fueron o se quedaron no tienen nada que ver para que ustedes, mijita, tengan un comportamiento agresivo y le griten “mátenlos” a los nuevos, si esa es nuestra juventud de ahora, ¿qué nos espera a los pobres humanos? Mira, hija, si no te gustan los “Loco Mía” ahí está la puerta de Televisa”, señaló Raúl Velasco, quien les indicó a las inconformes por dónde podían salir.

Una vez que las jovencitas se retiraron del foro, Raúl Velasco continuó con su programa con normalidad y le dio una nueva oportunidad a “Loco Mía” para deleitar a sus seguidores con su música y con su nueva alineación”.

En su momento, el actuar de Raúl Velasco dividió opiniones pues mientras algunos consideraron que fue una auténtica violación a la libertad de expresión, algunos otros se mostraron a su favor argumentando que fue una falta de respeto para los artistas, no obstante, al siguiente programa el representante de “Loco Mía” estuvo presente en el programa para aclarar por qué se originó el cambio de alineación en la exitosa agrupación.

