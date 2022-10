Raúl Velasco: Así fue el día que el polémico conductor terminó ensangrentado en pleno escenario

Raúl Velasco era un hombre sumamente exigente y perfeccionista para que todos sus programas y proyectos salieran tal y como él quería, sin embargo, no siempre podía controlar todo lo que ocurría en su entorno por lo que en algunas ocasiones tuvo que pasar algunos sobresaltos que incluso llegaron a poner en riesgo su vida, por lo que en esta ocasión recordaremos la ocasión en la que el titular de “Siempre en Domingo” terminó completamente ensangrentado en pleno escenario luego de sufrir un aparatoso accidente.

La encargada de revelar esta anécdota de Raúl Velasco fue la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, quien durante la década de 1980 fue una de las colaboradoras más cercanas al presentador de “Siempre en Domingo” y según su relato, estos hechos ocurrieron en las instalaciones del Teatro de la Ciudad donde el polémico presentador se encontraba conduciendo un programa en el que estaban concursando diferentes intérpretes de música ranchera, no obstante, cuando se bajó el telón del mencionado recinto, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una escandalosa herida.

Raúl Velasco y Martha Figueroa trabajaron juntos durante poco más de tres años. Foto: Especial

“Cuando yo trabajaba con Raúl Velasco, hace tres mil años, estábamos en el Teatro de la Ciudad, que es muy bonito, pero ya tiene sus años y tiene esos telonsones de tela gorda, ya sabes, de esos como de terciopelo con olas. Entonces, al final tienen un tubo para que caiga todo ese telerio y caiga parejito (...) cuando sale el señor Velasco con su trajecito blanco y sus tarjetas y suben el telón le dan el jalón para que se desatorara el tubote y éste le dio un tubazo", señaló Martha Figueroa, quien actualmente colabora con el programa “Hoy”.

En otro momento de su relato, Martha Figueroa señaló que, tras el fuerte golpe, Raúl Velasco quedó inconsciente y completamente ensangrentado por lo que llegaron a pensar que el titular de “Siempre en Domingo” había perdido la vida, no obstante, todo quedó en un susto.

Raúl Velasco causó una gran preocupación por el aparatoso accidente que sufrió. Foto: Especial

"Vemos que cae al suelo y le empieza a salir de la cabeza sangre. No sabes el gritadero, porque dijimos: 'ya se lo levantó el señor', no sabes qué susto. Todo el mundo un corredero en el Teatro de la Ciudad porque estaba bañado de sangre. No sé cómo se salvó, pero sé que lo que pasó es que tomaba un anticoagulante por lo que tenía del corazón y el caso es que por eso sangraba más de lo normal, pero no sabes el susto", finalizó la también conductora del programa “Con permiso”.

Martha Figueroa no mencionó la fecha exacta en la que ocurrieron estos hechos, afortunadamente, aquel desafortunado accidente no pasó más allá de la aparatosa herida y el conductor de “Siempre en Domingo” pudo continuar su vida de manera normal, no obstante, años más tarde, fueron diferentes complicaciones hepáticas las que terminaron quitándole la vida en noviembre de 2006 cuando estaba a pocos meses de cumplir 74 años de edad.

