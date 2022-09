Raúl Velasco: Ellas fueron las mamás de todos los hijos del polémico conductor | FOTOS

En pocas semanas se cumplirán 16 años de la desafortunada muerte de Raúl Velasco, quien en vida fue uno de los presentadores más influyentes y polémicos de toda la televisión mexicana, no obstante, su vida personal sigue siendo un tema de interés y una de las dudas más recurrentes que hay en torno a la figura del conductor de “Siempre en Domingo” consiste en saber quiénes fueron las mamás de todos sus hijos, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con declaraciones de diferentes colaboradores de Raúl Velasco, incluida Pati Chapoy, en algún momento de su vida el titular de “Siempre en Domingo” tuvo una intensa vida amorosa que incluyó mujeres de diferentes nacionalidades y edades, no obstante, el también productor solo tuvo hijos con dos mujeres, aunque hay versiones que aseguran que tuvo descendencia con una tercera mujer, quien también era toda una celebridad.

Hortensia Ruiz

El propio Raúl Velasco habló en algunas ocasiones de su primer matrimonio, no obstante, el conductor de “Siempre en Domingo” no tenía muy buenos recuerdos pues para empezar señaló que si se casó con Hortensia Ruiz fue para acabar con la soledad que ambos tenían ya que hasta antes de conocerse, ambos vivían solos en la Ciudad de México, no obstante, pese a dicha situación el productor procreó tres hijos con esta mujer, de la que realmente no se tiene información.

Los hijos mayores de Raúl Velasco se llaman Raúl, Claudia y Arturo con quienes el conductor llevaba una extraordinaria relación. Cabe mencionar que el primer matrimonio de Raúl Velasco terminó luego de 15 años y el presentador se quedó con la custodia de sus hijos y fue durante esta época donde tuvo una intensa vida amorosa con el fin de encontrarles una mamá a sus hijos.

El primer matrimonio de Raúl Velasco duró 15 años. Foto: Especial

Dorle Klokow

A mediados de la década de 1970, Raúl Velasco conoció a Dorle Klokow, una mujer alemana que lo flechó desde el primer instante, por lo que el titular de “Siempre en Domingo” se lanzó a conquistarla y a los pocos meses de haberse conocido la llevó al altar para hacerla su esposa.

En diferentes ocasiones, Raúl Velasco calificó a Dorle Klokow como el gran amor de su vida, pues llenó prácticamente todas sus expectativas ya que fungió como madre para sus tres hijos mayores, además, años más tarde pudieron procrear a sus propios hijos, Diego y Karina, siendo esta última la hija más conocida del conductor, pues ella lo acompañó en la última etapa de “Siempre en Domingo” donde demostró haber heredado el talento de su padre para la televisión.

Raúl Velasco estuvo casado con Dorle Klokow por poco más de tres décadas y se sabe que los hijos mayores del conductor de “Siempre en Domingo” llegaron a considerarla como una segunda madre.

Dorle Klokow fue el gran amor de Raúl Velasco. Foto: Especial

¿La India María?

Maria Elena Velasco, quien era mejor conocida como “La India María”, fue relacionada sentimentalmente con Raúl Velasco en más de una ocasión, sin embargo, ambos negaron tener algo más allá que una íntima amistad, además, dichas versiones fueron respaldadas por sus respectivas familias, quienes también eran muy cercanas, no obstante, en 2019 salió a la luz una mujer de nombre Mirna Velasco que aseguró ser hija de ambas personalidades, no obstante, explicó que la regalaron al nacer por evitar un escándalo, sin embargo, no ha podido demostrar que realmente es hija de ambas celebridades, por lo que está en el aire si realmente es o no la sexta hija del conductor.

Laindia María fue relacionada con Raúl Velasco en más de una ocasión. Foto. Especial

