Raúl Velasco humilló a estas talentosas cantantes por su sobrepeso

Raúl Velasco dejó ver en más de una ocasión que no le gustaba presentar en “Siempre en Domingo” a artistas “mal vestidos” y “feos”, como él los clasificaba, no obstante, el polémico conductor también tenía un problema con las personas con sobrepeso pues no era sencillo que accediera a apoyar las carreras de cantantes de físico robusto, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes fueron las estrellas a las que humilló por tener unos kilitos de más.

Tatiana Palacios Chapa

Antes de ser “La Reina de los Niños”, Tatiana fue actriz e intentó incursionar como cantante de pop, por lo que, como cualquier otro artista de la época, recurrió al apoyo de Raúl Velasco para proyectar su carrera a través de sus presentaciones en “Siempre en Domingo” y aunque sí apoyó su carrera desde el principio debido a que ya tenía cierta fama ganada, el conductor consideraba que la cantante debía bajar de peso y no dudó en hacérselo saber, incluso, le recomendó a un dietista para que la ayudar a quitarse de encima los kilitos de más.

En algunas entrevistas, Tatiana ha referido que recuerda con mucho cariño al también productor, pero también señaló que los comentarios de Raúl Velasco sobre su peso sí la llegaron a afectar de forma severa, incluso, llegó a llorar por lo que le dijo el presentador.

“Una vez saliendo de “Siempre en Domingo”, cuando presenté mi disco “Baila conmigo” y yo traía unos leggins blancos con claves de sol, me manda con su asistente una tarjeta y la leo y era información de un dietista, era un doctor que bajaba de peso a las artistas y yo ¡ay, me dijo goda! Y sí estaba, pero sí lloré”, recordó la ahora conductora de “MasterChef Celebrity”.

Isabel Lascurain

“Pandora” fue uno de los grupos que más recibió apoyo de Raúl Velasco, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas entre el famoso conductor y el trío de cantantes pues el titular de “Siempre en Domingo” era muy insistente en que Isabel Lascurain bajara de peso, pese a que simplemente tuviera una complexión robusta, incluso, se sabe que llegó a humillarla en frente de otros cantantes.

“Conmigo era muy duro, no sé, me exigió mucho y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo, y con Velasco pasa que era una persona tan importante que no tenía el filtro de decirle las cosas de buena forma, un día se subió en un avión y me dijo directamente, con todos los artistas ahí, era cuando “Siempre en Domingo” viajaba e íbamos todos ahí en un chárter todos los artistas, subiendo me vio y me dijo ‘a ver tú, si no bajas de peso no vuelves a salir en la tele, eh’ y no era momento, aunque sí acepté su comentario, debió decírmelo más en privadito”, recordó Lascurain en una entrevista que ofreció hace apenas unas semanas.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Tres artistas a los que despreció por su “poco talento” y se convirtieron en súper estrellas

Luis Ángel "El Flaco" defiende a Raúl Velasco: "a veces nos hace falta que nos digan la neta"