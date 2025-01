Claudia Sheinbaum arranca Mejoramiento de Vivienda en Estado de México; entregan 100 mil Tarjetas del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Maestro de la zona oriente, además de que arranca el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

Durante la ceremonia de entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Club Deportivo La Paz, resaltó que también arranca in programa de regularización territorial y de escrituración.

Detalló que se coordinarán los recursos de 11 municipios, del estado y de la Federación para invertir en agua potable, drenaje, pavimentación, puentes vehiculares, transporte público, espacios públicos y en vivienda. Acompañada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la presidenta destacó que inicie el programa en esta zona donde viven 10 millones de habitantes.

Detalló que para el programa de vivienda se otorgará a cada beneficiario un apoyo de 40 mil pesos, con asesoría de la Comisión Nacional de Vivienda.

#ENVIVO | Entrega de Tarjetas Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, en #Chimalhuacán. https://t.co/MqH90E016Z — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) January 31, 2025

“Y el día de hoy inicia ese programa porque decidimos que todos los recursos para el mejoramiento de vivienda vinieran a oriente del Estado de México, aquí a los Reyes La Paz ¿En qué consiste Programa? Ustedes ya lo vieron, les van a dar 40 mil pesos para que ustedes decidan”, dijo

“La única cosa es que tiene que ser para su vivienda, que si para un cuartito más, que si para el techo, porque a lo mejor es de lámina y se quiere hacer de material, o si quieren hacer un cuartito más, o un baño más o lo que ustedes deseen para lo que ustedes quieran en su vivienda y el recurso ustedes saben mejor cómo usarlo”, afirmo.

Aprovechó para resaltar que los trabajadores de la construcción son los mejores del mundo, en especial los que están en Estados Unidos.

“Si ustedes hacen el trabajo, porque hay muchísimos maestros albañiles, albañiles que son los mejores del mundo. Por cierto un mensaje allá a Estados Unidos: Los trabajadores mexicanos son los mejores del mundo”, exclamó.

Adelantó que también se tendrá un programa regularización territorial y de escrituración que es una necesidad muy grande.

“Luego son trámites muy burocráticos, quiere uno regularizar, y que pase esta ventanilla, y que pasa la otra, pasa la otra y nunca veo, sale muy caro el notario, entonces ahora vamos a ayudar para que podamos regularizar la mayor cantidad de viviendas que podamos hacer aquí y en todo el país, en particular aquí en el oriente del Estado de México, esto es la transformación”, indicó.

100 mil tarjetas para el Estado de México

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que se entregarán en el estado 100 mil tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda. Resaltó que arranque el programa en este municipio porque se inicia con un proceso de justicia.

“El día de hoy se van a entregar 4 mil 200 tarjetas, pero vienen más porque ahorita me dieron la buena noticia que va a aumentar nada más de 4 mil van a ser 7 mil, parece si no me equivoco entonces pues ya un esfuerzo más que hace nuestra presidenta, muchas gracias por ese aumento y que sea eso no de tarjetas un total de 100 mil apoyos que se van a otorgar en el Estado de México”, destacó.

FOTO: Heraldo de México

Dijo que el Estado de México será la entidad que tendrá el mayor número de beneficios del programa que se implementará en 20 comunidades que durante muchos años estuvieron olvidados.

40 mil pesos para beneficiarios

Edna Elena Vega Rangel, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), detalló que será una inversión total de más de 4 mil millones de pesos con lo que se generarán alrededor de 300 mil empleos directos y 450 mil empleos indirectos.

Informó que la gran diferencia de número de apoyos y el monto es sus antes era de 35 mil pesos y hoy será de 40 mil pesos, además de que se entregan de forma directa.

“El día de hoy damos arranque al programa otorgando en este fin de semana 50 mil tarjetas de un poco más de 400 colonias. Esto representa la mitad de esta meta de manera anual. Hoy en el municipio brindaremos, como ya lo comentaron anteriormente, 4 mil 200 apoyos de 41 colonias por un monto total de 168 millones de pesos. No olvidando que tenemos el compromiso de otorgar en muy poco tiempo, en los próximos meses aquí en La Paz, 3 mil 300 apoyos más”, señaló.

FOTO: Noemí Gutiérrez

La titular de Sedatu recomendó que a los beneficiarios que usen el recurso de la mejor manera, y participen en las reuniones de asesoría para que decidan las acciones que llevarán a cabo en sus viviendas.

Detalló que el Infonavit otorgará 45 mil créditos para el mejoramiento de vivienda con montos que van de 9 mil a 156 mil pesos; se llevará a cabo la cancelación de 75 mil hipotecas y se congelan los pagos de más de 20 mil créditos en la zona oriente del Estado de México.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que para este año se destinarán más de 835 mil millones de pesos en programas para el bienestar, y el Estado de México será la entidad con la mayor inversión social con más de 80 mil millones de México. Dijo que los programas del bienestar benefician a más de tres millones de personas en el estado y en todo el país a 30 millones de familias.

“Esta decisión no es menor, pues los programas para el bienestar, junto con otras políticas como el histórico aumento al salario mínimo, han resultado fundamentales para disminuir la pobreza y la desigualdad en niveles nunca antes vistos”, dijo.

“El impacto de estos programas en el Estado de México es notorio, pues benefician a más de 3 millones de personas. Por ello, celebro que gracias al respaldo del pueblo de México y al trabajo de las y los legisladores, ya estén reconocidos como derechos en nuestra Constitución”, señaló.

