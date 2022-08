Raúl Velasco se encargó de sepultar las carreras de estos tres talentosos artistas

Raúl Velasco se encargó de catapultar a la fama a una gran cantidad de artistas gracias a la proyección que les daba en “Siempre en Domingo”, sin embargo, sus mordaces críticas también fueron capaces de acabar con las carreras de algunos artistas, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes fueron los tres cantantes que terminaron su carrera por culpa del polémico presentador.

Juanello

En el año de 1974, Juan Figueroa Rodríguez, quien esa mejor conocido como Juanello, logró colocar en la cima de las listas de popularidad su canción llamada “Espejismo” y semanas después fue invitado a “Siempre en Domingo”, sin embargo, debido a que no cumplía con los estándares de belleza de la industria del espectáculo Raúl Velasco lo presentó como “el feo que canta bonito” y dicho mote acompañó al cantante por los siguientes años, quien desafortunadamente ya no pudo sacar un éxito tan grande como “Espejismo” y por ello tiempo después se alejó de “las grandes ligas” para continuar su carrera de manera independiente.

Juanello era un cantante sumamente talentoso, pero esto no fue suficiente para Raúl Velasco. Foto: Especial

El Zorro

Fernando Villares “El Zorro” fue el cantante más humillado por Raúl Velasco en “Siempre en Domingo”, pues para empezar le aseguró que no tenía porvenir en la industria del espectáculo pues no tenía calidad para cantar, además, también criticó fuertemente su estrafalario vestuario, el cual estaba compuesto por piel y colas de zorro y por si fuera poco le dijo que era afeminado y que era una persona vacía.

Cabe mencionar que luego de humillarlo de tal forma, Raúl Velasco le ofreció disculpas públicas y le dio una nueva oportunidad de cantar en “Siempre en Domingo”, sin embargo, el mal ya estaba hecho, por lo que al poco tiempo el joven cantante decidió dejar por la paz su intento de convertirse en una estrella de la música.

"El Zorro" se retiró tras la humillación de Raúl Velasco. Foto: Especial

Lucha Villa

Durante muchos años, Lucha Villa fue una de las artistas favoritas de Raúl Velasco y prueba de ello es que sus presentaciones en “Siempre en Domingo” eran más que recurrentes, sin embargo, la relación entre ambas personalidades se fracturó a principios de la década de 1990, cuando supuestamente “La Grandota de Camargo” le pidió al conductor que le aumentaran el pago de sus presentaciones en el programa, no obstante, el presentador no lo tomó de buena manera y luego de una discusión habría ordenado vetarla, por lo que la intérprete de “No discutamos” tuvo que buscar una nueva oportunidad en TV Azteca, donde no tuvo tanto éxito.

Cabe mencionar que, también se dice que el ser vetada de Televisa afectó tanto a Lucha Villa que buscó mejorar su apariencia para regresar a ser la estrella de “Siempre en Domingo” y por ello se sometió a la fallida cirugía estética que la llevó a terminar con su carrera y que por poco le cuesta la vida.

Lucha Villa y Raúl Velasco terminaro su relación en muy malos términos. Foto: Especial

