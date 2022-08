Raúl Velasco enfureció por este chiste vulgar que Jorge Falcón contó en "Siempre en Domingo"

Jorge Falcón es una de las personalidades más queridas de toda la escena cómica en México y pese a que logró destacar por sus propios méritos, Raúl Velasco jugó un papel importante para darle aún más proyección a su carrera, por lo que en esta ocasión te diremos cómo fue la relación entre estas celebridades de la farándula, además, te diremos cuál fue el chiste vulgar del querido comediante que hizo enfurecer al titular de “Siempre en Domingo”.

En diferentes ocasiones, Jorge Falcón ha mencionado que conoció a Raúl Velasco en el año de 1981 cuando fue telonero de Sammy Davis Jr. en su primera visita a México y desde entonces las invitaciones a “Siempre en Domingo” fueron recurrentes por parte del conductor, quien consideraba que el humor de “Jo Jo Jorge” se adecuaba a la perfección a su programa, por lo que fácilmente se convirtió en uno de sus artistas favoritos.

Además de la relación laboral, ambas personalidades llegaron a entablar una buena amistad fuera de los foros, sin embargo, esto no impidió que el comediante fuera víctima de los regaños y críticas del conductor.

Jorge Falcón fue uno de los cómicos favoritos de Raúl Velasco. Foto: Especial

El chiste de Jorge Falcón que hizo enfurecer a Raúl Velasco

Durante una entrevista con “El Escorpión Dorado”, Jorge Falcón señaló que en sus primeras apariciones en “Siempre en Domingo” se le dio una lista de diferentes temas que estaban prohibidos en televisión por lo que no podía hacer chistes sobre el ejército, de la iglesia, homosexuales y política, por lo que el cómico tuvo que adaptarse a estos lineamientos, sin embargo, dicha lista no decía nada sobre chistes de picardía y en uno de sus presentaciones en el icónico programa dominical se le ocurrió decir un chiste de este tipo provocando la furia de Raúl Velasco.

El chiste en cuestión se trataba de un borracho que entra al baño de mujeres de forma accidental con la intención de vaciar su vejiga, sin embargo, cuando estaba haciendo sus necesidades una mujer le abre la puerta y enojada exclama “oiga, ¿qué no sabe que este lugar es para damas?” Jo Jo Jorge Falcón remató su chiste diciendo “Este también…” lo cual, provocó las risas del público y la furia de Raúl Velasco, quien siempre defendió que su programa era de corte familiar, por lo que estaba prohibido decir manejar este tipo de chistes subidos de tono.

Según lo relatado por Jorge Falcón, al finalizar su presentación Raúl Velasco se le acercó para regañarlo y aunque estaba enfurecido el conductor fue indulgente y solo atinó a decirle “Jorgito, yo me permito todo, nada más no se pase. Por ahí platicó algo que no me gustó”.

Jorge Falcón no señaló si respondió o no a las palabras de Raúl Velasco, sin embargo, a sabiendas del poder del conductor, decidió no volver a contar ningún chiste subido de tono en “Siempre en Domingo” para seguir siendo uno de los comediantes favoritos del polémico conductor, con quien siguió trabajando prácticamente hasta el final del programa, el cual ocurrió en 1998.

