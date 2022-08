Enfermo y deprimido, así fue la triste vida de Raúl Velasco tras el fin de “Siempre en Domingo”

El final de “Siempre en Domingo” fue uno de los golpes más duros en la vida de Raúl Velasco debido a que de la noche a la mañana dejó de ser el hombre más importante e influyente de la industria del espectáculo en México y por ello pasó sus últimos años de vida sumido en una profunda depresión, por lo que en esta ocasión te diremos qué hizo el polémico conductor después de alejarse de la televisión.

El final de “Siempre en Domingo” ocurrió el 19 de abril de 1998 y el icónico programa salió del aire debido a que el polémico conductor ya no podía seguir al frente de este espacio por los fuertes problemas de salud que venía acarreando desde algunos años atrás, incluso, recordarán que echó mano de su hija, Karina Velasco y de Rebecca de Alba para que lo apoyaran en la conducción, no obstante, el cambio en la dirección de Televisa también afectó al conductor pues Emilio Azcárraga Jean tenía la intención de darle oportunidad a nuevos proyectos, por lo que recortó el tiempo de “Siempre en Domingo”, lo cual no fue del agrado del conductor, quién molesto optó por renunciar a la televisora.

"Siempre en Domingo" se estrenó en diciembre de 1969. Foto: Especial

Pese a que la relación de Raúl Velasco y Televisa terminó de forma ríspida, “Siempre en Domingo” tuvo una despedida a su altura a la que asistieron una lluvia de estrellas y el conductor pudo salir de la mencionada televisora por la puerta grande.

Tras casi treinta años al aire con “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco se tomó un tiempo para reponerse completamente de los problemas de salud que lo aquejaban y a los pocos meses volvió al ruedo con un programa de radio, el cual ya no tuvo tanto éxito, no obstante, tenía la intención de regresar a la televisión por lo que tuvo que tocar varias puertas sin éxito, pues así el mismo lo confesó durante alguna entrevista en la que señaló que su situación le causaba mucha vergüenza.

Cabe mencionar que en alguna ocasión la cantante Crystal señaló que siguió teniendo contacto con Raúl Velasco quien la invitó a su programa de radio y señaló que fue ahí donde el conductor le confesó sentirse triste y decepcionado por no contar con el respaldo de su antiguo equipo de trabajo.

“Yo fui a su programa, estuvimos platicando y me acuerdo que al último él me dijo que estaba muy triste porque entre su equipo había gente que sí le seguía tomando llamadas y que lo seguían respetando y que le seguían teniendo el aprecio y el cariño de cuando trabajaban con él, pero también había personas que ya lo habían desconocido y que eso a él lo tenía muy triste. Él se sentía muy deprimido y muy decepcionado, aunque no me mencionó artistas eh”, señaló Crystal.

Raúl Velasco regresó a Televisa para ser homenajeado. Foto: Especial

En los años posteriores, Raúl Velasco se dedicó a disfrutar de su familia, además escribió un par de libros y participó como invitado en diferentes producciones y se sabe que pese a sus enfermedades trataba de mantenerse activo haciendo ejercicio, meses antes de su muerte, el conductor fue homenajeado en Televisa donde participaron una gran cantidad de personalidades de la farándula por lo que el conductor nuevamente volvió a sentir el cariño del público y de los artistas que lanzó al estrellato.

