Raúl Velasco: Así fue el día que comparó a Maribel Guardia con un extraterrestre

Maribel Guardia inició su carrera como cantante a finales de la década de 1980 y al igual que la mayoría de las figuras de la época tuvo que pasar por “Siempre en Domingo” donde su experiencia fue un tanto agridulce ya que, aunque obtuvo el impulso que necesitaba, no pudo evitar las mordaces críticas de Raúl Velasco, quien terminó comparándola con un extraterrestre, por lo que en esta ocasión te contaremos esta anécdota que involucra a estas dos luminarias del espectáculo en México.

La carrera como cantante de Maribel Guardia comenzó alrededor del año de 1988, en ese entonces ya contaba con cierta fama y respaldo de la industria por lo que resultó relativamente sencillo que obtuviera una oportunidad de Raúl Velasco para que se presentara en “Siempre en Domingo”, el icónico programa que sirvió como plataforma de lanzamiento para decenas de artistas tanto nacionales como internacionales.

Maribel Guardia llegó a México tras brillar en Miss Universo 1978. Foto: Especial

En diversas ocasiones, Maribel Guardia ha recordado que su primera presentación en “Siempre en Domingo” fue en una transmisión realizada desde el estado de Tabasco y señala que para la construcción de su imagen había elegido un par de lentes de contacto de color verde, los cuales, no fueron para nada del agrado del conductor, quien le mando a decir que se los quitara ya que parecía un extraterrestre.

“Cuando algo no le gustaba te lo decía en la cara, entonces una vez yo fui a cantar en “Siempre en Domingo” y en aquella época se utilizaban unos pupilentes verdes horribles, entonces me vio, me saludo y al rato me mandó a decir ‘dile a Maribel que se quite esos pupilentes horribles que parece extraterrestre y tuve que quitarme los pupilentes”, recordó Maribel Guardia durante una entrevista realizada hace algunos años cuando asistió a una misa por el aniversario luctuoso del famoso presentador.

Maribel Guardia fue obligada a quitarse sus pupilentes verdes. Foto: Especial

Cabe mencionar que no todos los recuerdos que tiene Maribel Guardia de Raúl Velasco son negativos pues también lo recuerda como un hombre “encantador y carismático”, además, reconoció que su carrera sin el impulso del conductor no hubiera tenido el mismo éxito y por último también lamentó que ya no exista una figura como la de Raúl Velasco, la cual, considera, le hizo mucho bien a la industria del espectáculo en México.

“Lo recuerdo con cariño y agradecimiento, una figura insustituible, que triste que ya no exista ‘Siempre en Domingo’ porque era una plataforma increíble para la música, para los nuevos talentos y para los talentos establecidos, el poder que llegó a tener Raúl Velasco no lo ha tenido nadie, porque todo el que quería estar en la música tenía que pasar por ‘Siempre en Domingo’”, finalizó la bella actriz.

Maribel Guardia recuerda a Raúl Velasco con mucho cariño y agradecimiento. Foto: Especial

