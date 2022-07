Raúl Velasco: así exhibió a José José EN VIVO por no pasar tiempo con sus hijos | VIDEO

No es una falsedad cuando decimos que José José es una de las voces más populares y románticas de la historia musical mexicana, sin embargo, su vida detrás del escenario logró trascender en la esfera. Incluso, durante un programa en vivo fue exhibido.

Y es que durante un homenaje que le hicieron en "Siempre en Domingo" en 1990, el famoso conductor Raúl Velasco tuvo la oportunidad de hablar con unos jóvenes José Joel y Marisol, hijos de José José.

Velasco no dudó ni un minuto en recordar la ocasión en la que José Joel exhibió la relación que tenía con su padre, cuando éste estaba en giras en camino al estrellato.

Yo me acuerdo Pepito, la primera vez que te invité a Siempre en Domingo con tu papá, le diste una quemada bárbara, porque estaba entrevistando a José José y él mencionó 'yo siempre me llevo muy bien con mis hijos, siempre juego con ellos' a lo que José Joel contestó 'no es cierto papá, no me pelas'", dijo Velasco en vivo