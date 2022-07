Raúl Velasco: Así fue el día que se ganó el odio de la comunidad LGBT+ en México

A lo largo de su carrera en la televisión mexicana, Raúl Velasco tuvo una ríspida relación con los miembros de la comunidad LGBT+ debido a que el conductor de “Siempre en Domingo” los consideraba como personas “desviadas” y “trastornadas”, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue el día que el polémico presentador se ganó el odio de toda la mencionada comunidad.

De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, en junio de 1980 ocurrió una protesta a las afueras de Televisa Chapultepec, en la cual, participaron por lo menos 50 militantes del Frente Homosexual se Acción Revolucionaria y del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, quienes hicieron fuertes reclamos dirigidos en contra Raúl Velasco, quien en un programa anterior se refirió despectivamente en contra de la comunidad LGBT+.

La comunidad LGBT+ protestó en contra de Raúl Velasco. Foto: Especial

Según se puede leer en el reporte, el polémico conductor refirió que “los homosexuales necesitan tratamiento siquiátrico, pues sus trastornos obedecen a desviaciones mentales”, por lo que el polémico conductor, quien nunca se retractó de sus palabras, se ganó el odio de toda la comunidad LGBT+ de todo México.

Como se mencionó antes, Raúl Velasco nunca ofreció disculpas por sus palabras en contra de la comunidad LGBT+ y no conforme con ello, dos años más tarde de su primer desencuentro con esta comunidad hubo un segundo momento en el que volvió a dar una muestra de su homofobia pues calificó a Fernando Villares “El Zorro” como una persona “afectada” por su “imagen afeminada”, lo cual, eran cualidades o valores que no tenían cabida en “Siempre en Domingo”, no obstante, aseguró que su rechazo al cantante fue por su falta de talento.

Raúl Velasco fue besado por un hombre

En 1997, Joan Sebastian se presentó en “Siempre en Domingo” y previo a su presentación reveló que en sus inicios fue rechazado por Raúl Velasco, sin embargo, esto más que desilusionarlo, lo motivó para que algún día consiguiera la atención del conductor sin si quiera buscarla, tal como sucedió, no obstante, al finalizar refirió que no le guardaba rencor al conductor y para probarlo le dio un beso en la mejilla, pero aseguró que era un “beso de hombres”.

Ante tal situación, Raúl Velasco se mostró apenado con Joan Sebastián y aseguró que, si los tiempos cambiaban, él también lo había hecho, no obstante, nunca hizo referencia al beso que recibió por parte del ex esposo de Maribel Guardia.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Estas fueron las fuertes razones por las que “Siempre en Domingo” fue CANCELADO

Raúl Velasco recibió amenazas de muerte en "Siempre en Domingo" por este fuerte motivo

Raúl Velasco: Así de GUAPO se veía el conductor de “Siempre en Domingo” en su juventud | FOTO