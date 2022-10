Raúl Velasco se humilló ante Juan Gabriel para que cantara en “Siempre en Domingo”: “Por tu mamá”

Juan Gabriel y Raúl Velasco llegaron a sostener una amistad más que cercana debido a que el titular de “Siempre en Domingo” siempre apoyó la carrera del “Divo de Juárez”, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en la relación de ambas celebridades pues el polémico conductor tuvo que humillarse para que el intérprete de “Querida” aceptara cantar en uno de sus programas, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que fue este escandaloso episodio que protagonizaron ambas estrellas de la farándula mexicana.

Como bien se sabe, Raúl Velasco también era conocido como “el máximo villano de la televisión mexicana” debido a que rechazó a más de un artista de “Siempre en Domingo”, además, humilló a varios cantantes por su apariencia, por su forma de vestir y hasta por su falta de talento, no obstante, en el año de 1997 los papeles se invirtieron y fue él quien tuvo que rogarle a Juan Gabriel que se presentara en el “Festival Acapulco”, evento que era organizado por el polémico presentador.

Raúl Velasco y Juan Gabriel llegaron a ser muy buenos amigos. Foto: Especial

En aquel entonces, Raúl Velasco ya comenzaba a experimentar fuertes problemas de salud, por lo que había decidido dejar la dirección del mencionado evento, no obstante, quería despedirse en grande y para ello planeaba presentar como platillo principal a Rocío Durcal y Juan Gabriel, no obstante, el problema era que “El Divo de Juárez” se negó debido a que no quería que su show “se desgastara en TV” pues prefería reservarse para sus presentaciones en vivo, por lo que el polémico conductor no tuvo otra opción más que rogarle.

“’A ver juan, ¿no me harías el favor de cantar con Rocío?, estás en Acapulco’, ‘no, tengo muchos compromisos’ y entonces me conmoví y le dije ‘mira, por lo que más quieras te lo pido, por tu mamá, ven y hazme ese programa, te necesito, siento que va a ser mi último festival y quiero tener a una de las gentes más importantes que yo haya lanzado en mi programa’”, recordó Raúl Velasco durante una entrevista.

Cabe mencionar que, tras las súplicas de Raúl Velasco, Juan Gabriel no tuvo otra opción más que aceptar presentarse en el “Festival Acapulco”, sin embargo, su concierto solo duró una hora, además, el presentador de “Siempre en Domingo” aseguró que “El Divo de Juárez” aceptó presentarse por mero agradecimiento, ya que el icónico programa fue clave para que el cantante alcanzara la fama de manera más sencilla.

Es importante señalar que cuando Raúl Velasco reveló esta anécdota se generaron todo tipo de reacciones en su contra pues, aunque sí consiguió su cometido muchos de sus detractores se mostraron más que felices por saber que el titular de “Siempre en Domingo” pudo sentir en carne propia lo que sintieron los múltiples artistas que despreció a y los que les negó una oportunidad de presentarse en su famoso programa.

