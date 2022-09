Raúl Velasco: 3 talentosas cantantes que despreció por su forma de vestir

“Siempre en Domingo” fue el principal semillero de artistas en México durante casi tres décadas, sin embargo, para poder participar en el icónico programa los cantantes, comediantes o actores tenían que llenarle el ojo a Raúl Velasco, quien en ese momento era el hombre más importante de la industria del espectáculo pues se sabe que era un hombre más que exigente en todos los aspectos y a propósito de este tema, en esta ocasión te diremos quienes fueron las bellas y talentosas cantantes a las que rechazó el conductor por considerar que estaban mal vestidas.

Ana Gabriel

María Guadalupe Araujo Yong, quien es mejor conocida como Ana Gabriel, inició su carrera a mediados de la década de 1970 cuando consiguió participar en el Festival OTI donde estaba fuertemente involucrado Raúl Velasco, quien acostumbraba a presentar a los concursantes en “Siempre en Domingo”, no obstante, en aquel entonces, la intérprete de “Luna” no tenía mucha ropa, por lo que fue inevitable que repitiera su vestuario, lo cual, le pareció de mal gusto al conductor y se lo hizo saber a la cantante, pero ella, se armó de valor y lo enfrentó.

“Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse de adentro, que mi riqueza y mi belleza estaban internamente y que si el público me aceptaba aún con la ropa humilde quiere decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro y que lo podría expresar, regalar al público”, recordó Ana Gabriel durante una entrevista.

Ana Gabriel se convirtió en una de las cantantes favoritas de Raúl Velasco. Foto: Especial

Eugenia León

La reconocida cantante, también inició su carrera gracias al Festival OTI y fue en el año de 1984 cuando logró ganar el prestigioso concurso, por lo que en ese entonces tuvo mucho contacto con Raúl Velasco, no obstante, la propia cantante confesó que se sintió discriminada por el titular de “Siempre en Domingo”, quien llegó a decirle que no le gustaba mucho su look “hippie”, sin embargo, Eugenia León no se tomó a pecho este comentario del conductor pues contrario a otros artistas, no necesitó de la proyección de “Siempre en Domingo” para continuar con su carrera, la cual, ha logrado mantener a flote dentro del circuito independiente.

Raúl Velasco consideraba que Eugenia León tenía una apariencia "hippie". Foto: Especial

Alaska

En 1987, Raúl Velasco presentó a Alaska y Dinarama en “Siempre en Domingo” debido a que eran una de las agrupaciones más famosas del momento, sin embargo, el look de la cantante no fue del agrado de Raúl Velasco y en plena entrevista le dijo que su imagen rara o punk" podía dar pie a que se relacionara con drogas, promiscuidad y otros aspectos negativos, sin embargo, la española fue contundente y dejó sin palabras al conductor con su respuesta.

“Nunca debemos juzgar, es lo malo que tenemos todos, todos lo hacemos, yo me incluyo, todos juzgamos por la apariencia, pero no se debe hacer así”, fueron las palabras de Alaska, mientras que Raúl Velasco cambió de tema y se mostró visiblemente incómodo con la cantante.

