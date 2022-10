Raúl Velasco hizo llorar a Marco Antonio Regil tras cometer grave error en vivo

Raúl Velasco fue uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana, pues gracias a su programa "Siempre en Domingo", logró ubicarse en el gusto del público. Sin embargo, también fue el más polémico, pues hacía fuertes comentarios a los nuevos talentos, pero, de igual manera, llegaba a ser muy benevolente. De hecho, Marco Antonio Regil compartió su primera experiencia con el presentador, que lo hizo llorar tras cometer un grave error.

El recordado por el programa de "100 mexicanos dijeron" nació en Ciudad Obregon, Sonora, el 27 de diciembre de 1969. Desde muy joven se sintió atraído por los medios de comunicación, así que comenzó su carrera como locutor en una emisora de radio local, y después viajó a Tijuana donde se hizo DJ de radio cuando tenía 15 años de edad.

Raúl Velasco hizo llorar a Marco Antonio Regil

El también presentador de televisión se mudó a la Ciudad de México a buscar nuevas oportunidades, sin embargo, confesó que al principio fue duro, pues no tenía ofertas de trabajo. Uno de los primeros eventos que le tocó conducir fue el "Intercolegial de baile", el cual se hacía con los estudiantes de las escuelas más prestigiosas del país.

Marco Antonio llegó a la ciudad a buscar mejores oportunidades FB MarcoAntonioRegil

En ese concursó participó, Karina Velasco, hija del conductor de "Siempre en Domingo". La joven llegó a la final, por lo que su papá la fue a ver en Salón Premier de la Ciudad de México. Debido a la importancia de Don Raúl, el productor le pidió a Marco Antonio Regil que lo presentara ante los asistentes, así que él procedió a hacerlo, sin embargo, nunca se imaginó la reacción del público.

El presentador, de 52 años, contó la anécdota durante su participación en el programa de YouTube "Pinky Promise", y reveló que justo cuando estaba dando entrada para presentar a Raúl Velasco, éste le hacía gestos y le decía con las manos que no dijera su nombre. La estrella de televisión, quien en ese momento era inexperto, continuó y al momento de mencionarlo el público lo abucheó.

"Me quedé petrificado. Hasta este momento en toda mi carrera nunca he tenido un momento en el que me quede frío y no saber qué decir", contó Marco Antonio, quien dijo que en ese momento estaba muy preocupado debido a que pasaba problemas económicos graves y tenía miedo de las represalias. "Vengo como papá", recuerda que le dijo el también conductor de programas de televisión en el siglo pasado.

Raúl Velasco apoyó a su hija Karina Foto: Especial

Regil indicó que en una pausa Raúl Velasco lo fue a buscar: "Estaba confundido, triste, con miedo. Dije 'mi carrera ya valió, me voy a tener que regresar a Tijuana'", contó sobre sus pensamientos antes de encontrarse con el también productor, sin embargo, la reacción del titular de "Siempre en Domingo" lo conmovió hasta las lágrimas.

"'No vengo a regañarte', me dijo. 'Vengo a decirte que estés tranquilo, cometiste un error (...) Éste no es mi público, éste es el público más grosero de México y les vale Televisa. Yo vengo como papá de mi hija'", narró que le contestó Velasco, quien después lo confortó al decirle "'quiero que sepas que eres muy bueno. Quero que sepas, que no sólo no estoy enojado contigo, sino que te voy a ayudar. Te prometo que te voy a dar una oportunidad en cuanto yo pueda'".

Además, Marco Antonio Regil dijo que Raúl Velasco le dio un abrazo como si fuera "papá" que lo hizo llorar de la emoción. Gracias a este desafortunado encuentro, el presentador y locutor se convirtió en uno de los más importantes de la televisión mexicana con programas como "Atínale al precio", "100 Mexicanos Dijeron", "Todo el mundo cree que sabe" y "Un minuto para ganar".

