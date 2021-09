¿Qué ha sido de Karina Velasco?, hija de Raúl Velasco el icónico conductor de "Siempre en Domingo"

Karina Velasco, la hija del icónico conductor mexicano, Raúl Velasco, recientemente apareció en una entrevista luego de mucho tiempo. La prensa abordó y le preguntó por Mirna Velasco, la supuesta hija de María Elena Velasco, mejor conocida como “La india María”, y padre.

“Es que no tengo ni idea, en verdad queridos, yo vengo aquí a hablar, estoy en otro canal si me pregunta cualquier cosa no sé de qué me están hablando, estoy dedicada a enseñar a escribir libros, vivió en mi mundo, no sé de chismes, no sé qué dicen, no estoy en redes, publicó en mis redes, yo estoy dedicada ahorita a ayudar a la gente y me gustaría que así se quede”, explicó.

“Ya me voy no voy a hablar de esto porque no me interesa, yo vengo aquí con otro mensaje, pero gracias”, les contestó a los reporteros.

Raúl Velasco icónico conductor de la televisión mexicana, con su programa "Siempre en Domingo" (Foto: Archivo)

En septiembre del 2019, una señora llamada Mirna, contó a medios de comunicación que era la hija no reconocida de María Elena Velasco y Raúl Velasco; personajes importantes de la televisión mexicana en las décadas de 1980 y 1990.

Pero, qué ha sido de la vida de la hija del tan famoso conductor del exitoso programa de tv, “Siempre en Domingo.

Raúl Velasco y La India María (Foto: Archivo)

Pues luego de trabajar con su padre y estar en el mundo de la farándula, hace unos años la querida hija de Raúl Velasco dio un giro a su vida y ahora se dedica al mundo espiritual.

En su cuenta de Instagram su estatus es el de figura pública, y se describe como “Autor y ponente. Mentor de transformación, modalidad de sanación por impulso energético. Método yorgásmico”.

Karina Velasco, hija de Raúl Velasco (Foto: Archivo)

Fueron 12 años los que se dedicó al radio y la televisión, los primeros años trabajó al lado de su padre del cual aprendió el negocio del espectáculo. También tuvo su propio programa en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, el cual se llamada “Domingo Azteca”. Su renuncia, luego de un año al aire, fue polémica.

Anteriormente, en 1998, cuando la salud de su padre se había deteriorado notablemente, Karina lo sustituyó como conductora en "Siempre en Domingo", sin embargo, no tuvo el éxito esperado.

Después de eso ha tenido apariciones esporádicas en la TV, como en el programa de Hoy.

Luego de ese episodio Karina Velasco se fue a un largo viaje por India, el cual duró nueve meses. De ese viaje en adelante la guapa hija del famoso conductor se dedicó a publicar libros y al crecimiento espiritual.

Raúl Velasco y Karina Velasco (Foto: Pinterest)

¿Qué es el método yorgásmico?

De acuerdo con la propia Karina Velasco, es una nueva perspectiva para descubrir el futuro del sexo en su totalidad, que utiliza la consciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal, y con ello hacer contacto con la espiritualidad, dice una reseña del libro publicado por ella, que habla del tema.

