Karina Velasco habló sobre la supuesta hija no reconocida de la "India María" y Raúl Velasco

Karina Velasco, hija del icónico conductor del programa de televisión “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco, fue abordada por la prensa y cuestionada sobre Mirna Velasco, la supuesta hija de la actriz mexicana, María Elena Velasco Fragoso, “La india María”, y su padre.

En un video publicado en la cuenta de Instagram @nelssiecarrillo, se observa que entrevistan a la Karina, y al preguntarle sobre la supuesta hija de Raúl Velasco, cambió el tono de las respuestas y muy educada les respondió que no quería hablar del tema.

“Es que no tengo ni idea, en verdad queridos, yo vengo aquí a hablar, estoy en otro canal si me pregunta cualquier cosa no sé de qué me están hablando, estoy dedicada a enseñar a escribir libros, vivió en mi mundo, no sé de chismes, no sé qué dicen, no estoy en redes, publicó en mis redes, yo estoy dedicada ahorita a ayudar a la gente y me gustaría que así se quede”, explicó.

Al ser nuevamente cuestionada sobre Mirna, la hija del famoso conductor respondió: “Ya me voy no voy a hablar de esto porque no me interesa, yo vengo aquí con otro mensaje, pero gracias”.

Cabe recordar que, en septiembre del 2019, Mirna contó a medios de comunicación que era la hija no reconocida de María Elena Velasco y Raúl Velasco; personajes importantes de la televisión mexicana en las décadas de 1980 y 1990.

En una extensa entrevista que le realizaron a Mirna, la empresaria de 50 años aseguró ser la hija del conductor y la comediante, ambos ya fallecidos.

Mirna Velasco y María Elena, La India María (Foto: Archivo)

De acuerdo con lo que declaró Mirna, María Elena la regaló a la empleada doméstica, quien la crio como su hija en Los Ángeles, California. Contó que cuando tenía 14 años se separó de esa familia luego de descubrir que quien creía que era su papá, estaba abusando de su hermana menor y decidió acusarlo, fue cuando le reveló la verdad: que no era su padre.

Cuando el caso llegó a la Corte, la mujer que la había criado como su hija se vio obligada a confesar que no era su verdadera madre, sino que era hija de "La india María" y Raúl Velasco, según la versión de Mirna.

Durante la entrevista que el canal de YouTube “Chisme No Like”, le realizó en aquel entonces, Mirna aseguró que no quería dinero, y no había querido hablar del tema hasta después que uno de sus hijos, que le pedía que lo dijera, murió.

(Foto: Archivo)

"Dinero no necesito, yo lo hago por decir la verdad, porque somos los primeros maestros de nuestros hijos. Yo no quiero contactar a la familia, yo soy feliz", aclaró la supuesta hija de "La india María".

"Si los Velasco no me quisieron en ese tiempo, no pienso contactar a nadie de esa familia". También mencionó que si viera a su mamá le diría. "Mamá te amo, gracias por no abortarme", señaló en aquella entrevista.