Raúl Velasco: ellas son las supuestas hijas no reconocidas del conductor de “Siempre en Domingo”

A lo largo de su prolífera carrera en la televisión Raúl Velasco fue relacionado sentimentalmente con varias mujeres y hasta se llegó a decir que estuvo a punto de divorciarse de Dorle Klokow para poder darle rienda suelta a algunos de sus romances, no obstante, tras la muerte del conductor, la cual ocurrió en 2006, surgieron diferentes versiones en las que se aseguraba que el titular de “Siempre en Domingo” tuvo un par de hijas no reconocidas por lo que en esta ocasión te diremos quiénes son estas mujeres y cómo es que surgieron estas versiones.

Hasta hace algunos años, las versiones en las que se aseguraba que Raúl Velasco tuvo descendencia fuera del matrimonio eran solo rumores, sin embargo, fue en 2019 cuando irrumpió en distintos medios una mujer llamada Mirna Velasco, quien aseguró que su padre era el titular de “Siempre en Domingo”, además, dijo que su madre era María Elena Velasco, quién era mejor conocida como “La India María”.

Raúl Velasco y "La India María" nunca hablaron de forma abierta acerca de su supuesto romance. Foto: Especial

En su momento, la mujer que vive en California, Estados Unidos aseguró fue producto de una relación furtiva entre el titular de “Siempre en Domingo” y “La India María”, no obstante, para no manchar sus respectivas brillantes carreras en la farándula, en cuanto nació decidieron regalarla a una trabajadora doméstica, quien se encargó de educarla, pero una vez que se enteró de su origen, buscó que se le reconociera pues considera que es lo mínimo que merecía, además, señaló que no quería fama.

En su momento, Mirna Velasco señaló que intentó ponerse en contacto con los hijos sí reconocidos de Raúl Velasco para que se hicieran una prueba de ADN, sin embargo, los herederos del titular de “Siempre en Domingo” se mostraron desinteresados en conocer a su supuesta hermana, pero meses más tarde, Mirna Velasco aseguró que ya se había hecho la mencionada prueba y que había confirmado que su padre era el polémico presentador aunque nunca presentó pruebas fehacientes que sostuvieran sus palabras.

Mirna Velasco ha asegurado que solo busca que se reconozca su origen. Foto: IG:

mirna.velasco

Cabe mencionar que, Mirna Velasco también aseguró que ella no era la única hija no reconocida de Raúl Velasco y de “La India María” ya que aseguró que Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, también estaba en su misma situación, sin embargo, la cantante nunca ha declarado nada al respecto y dichas versiones surgieron debido a su increíble parecido físico con María Elena Velasco, no obstante, esto es solo una coincidencia genética pues no comparten ningún tipo de parentesco.

Mirna Velasco ha sostenido que, tal como supuestamente hicieron con ella, “La India María” regaló a otros bebés que tuvo en distintas relaciones, sin embargo, no hay ninguna prueba que pueda confirmar estas versiones, las cuales, han quedado solo como rumores.

Denisse Guerrero nunca ha hablado sobre estas teorías de su origen. Foto: IG:

belanovaoficial

Por su parte, los respectivos hijos de Raúl Velasco y de “La India María” se han mostrado renuentes a tener acercamientos con Mirna Velasco pues desconocen cuál es su verdadero objetivo, además, han desmentido en diferentes ocasiones el supuesto romance que hubo entre ambas personalidades, aunque sí han confirmado que ambas familias llegaron a ser muy cercanas y que por ello surgieron dichos rumores.

