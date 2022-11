Groserías, desplantes y humillaciones: Así fue el lado oscuro de Raúl Velasco en Siempre en Domingo

Raúl Velasco fue uno de los presentadores más famosos de la televisión mexicana durante 26 años, quien llevó al éxito a Televisa y con ello a algunos artistas; sin embargo, también acabó con la carrera de muchos personajes que apenas iniciaban su carrera.

Raúl Velasco era el presentador de Siempre en Domingo Foto: Especial

Y es que en más de una ocasión, durante su programa "Siempre en Domingo", el también productor humilló, tuvo desplantes, e incluso fue grosero con algunos cantantes con comentarios machistas, que si hoy en día estaría vetado de la televisión mexicana.

Por ello, a continuación te presentamos algunos de los momentos más incómodos que hizo Raúl Velasco a varios artistas como el Coque Muñís, Cepillín, Thalía, entre otros que saltaron a la fama después de pasar por ese trago amargo.

Los abusos de Raúl Velasco a sus invitados

Cepillín

No es un secreto que Velasco tenía mucho poder dentro de la televisora de San Ángel donde se dice que el conductor terminó con la carrera de Cepillín, así lo declaró el payasito de la televisión un sin fin de ocasiones.

El intérprete de "La Feria de Cepillín" se habría convertido en enemigo del conductor luego de ser obligado a aparecer en Siempre en Domingo, posteriormente, él se negó a hacerlo y según el comediante, el presentador habría usado sus influencias para que cancelaran su show también lo vetaran de Televisa.

"No lo santifiquen, fue un señor que, lo único que hizo fue hacer daño a mucha gente", declaró en una ocasión el payasito.

Irán Castillo

Otra artista que sufrió un desplante, fue Irán Castillo, quien tuvo que aguantar los comentarios machistas del conductor mexicano, quien puso nerviosa a la actriz mientras la abrazaba.

"¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando, ¡eh!", dijo Velasco a Irán quien se le ve su cara de incomodidad en el escenario.

Joan Sebastian

El desplante que más tuvo impacto, fue el que sufrió Joan Sebastian, quien después de volverse famoso, el "Rey del Jaripeo" lo confrontó y el presentador le pidió disculpas frente a miles de espectadores en un concierto en vivo.

"Te dije: señor Velasco, no tuviera usted un momento para mí', y me dijiste, no tengo un momento para ti. Me juré, sin coraje, que un día ibas a tener tiempo para mí", dijo el hoy fallecido artista a a Velasco, quien rescató el ataque respondiendo; "No podemos estar tan ocupados como para no abrirle el corazón a un ser humano. Así que, discúlpame, los tiempos han cambiado", sentenció.

Thalía y Coque Muñiz

Thalía fue otra artista que fue humillada por Raúl Velasco, quien además de ser prepotente e incomodar a sus invitados para su programa, le gustaba humillarlos.

Y es que a la intérprete de "No me acuerdo" la llamó "corrientota", mientras que al Coque Muñiz le gritó y lo exhibió ante su público por hacer playback, acción que continúa pasando en Televisa, ya que no todos dominan este arte de solo mover los labios al ritmo de la música y esto lo hacen para no arriesgar el raiting de un programa matutino.

Cabe recordar que Raúl impulsó la carrera de muchos, quienes están agradecidos con él; sin embargo, muchos artistas hoy famosos, lo recuerdan como una persona grosera y prepotente.

SIGUE LEYENDO

Respira profundo antes de ver cómo lucen los hijos de Raúl Velasco

Raúl Velasco corrió al público de “Siempre en Domingo” por este fuerte motivo: “Si no te gusta, ahí están las puertas”

Siempre en Domingo: Raúl Velasco le cambió la vida a Lyn May de esta manera