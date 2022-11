Siempre en Domingo: Raúl Velasco le cambió la vida a Lyn May de esta manera

Lyn May es una de las actrices, cantantes y bailarinas más importantes del Cine mexicano, en especial de la época del Cine de ficheras. También es una de las figuras más polémicas en el mundo de la farándula. Durante varias décadas era considerada una de las más bellas y su participación en proyectos artísticos era garantía de éxito.

A los 69 años de edad, Lyn May aún puede presumir una figura espectacular y aún se mantiene activa en diferentes proyectos. Además realiza presentaciones, aparece en programas de entrevistas, tiene una gran actividad en sus redes sociales e imparte clases de danza.

Pero ella siempre recordará a quien le dio la primera oportunidad para trabajar en el mundo del espectáculo. Se trata de uno de los conductores más polémicos, pero también de los más exitosos, Raúl Velasco le dio su primera oportunidad para brillar y la artista guerrerense no la desaprovechó.

Raúl Velasco le dio su primera oportunidad para trabajar en el mundo del espectáculo

FOTO: Archivo

Raúl Velasco fue el primero que hizo posible la carrera artística de Liliana Mendiola Mayanes. Lyn May trabajaba como bailarina en un centro nocturno en Acapulco y a inicios de los años setenta fue descubierta por Raúl Velasco. Él la contrató para formar parte del equipo de bailarinas en "Siempre en domingo" y ella no desaprovechó la oportunidad.

La propia Lyn May recuerda ese episodio que cambió su vida. "Yo empecé bailando A go go con una minifalda. Ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco. Con él estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera con Raúl Velasco", dijo.

Después de esa etapa comenzó a trabajar en películas de Cine mexicano y, con los años, se convirtió en una de las artistas más aclamadas y exitosas.

Lyn May bailaba en un club nocturno en Acapulco

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Lyn May: Así fue el día en que la vedette desenterró a su esposo y se durmió con el cadáver | VIDEO

Raúl Velasco corrió al público de “Siempre en Domingo” por este fuerte motivo: “Si no te gusta, ahí están las puertas”

Raúl Velasco: ellas son las supuestas hijas no reconocidas del conductor de “Siempre en Domingo”