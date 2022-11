Tiktoker argentino causa polémica por referirse a los mexicanos en todo momento como "indios"

Al parecer el tema del futbol no le cayó muy bien a las aficiones de México y Argentina, pues contrario a unir a ambos pueblos, se nota que se alejan cada vez más. Las aficiones de ambas escuadras comenzaron a manifestarse desde antes de que se enfrentaran en el segundo partido de la primera ronda eliminatoria dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Al pertenecer al mismo continente y ser de los mejores equipos es natural que haya cierto "pique", pero a veces las cosas se les salen de las manos a los hinchas por amor a su camiseta y país.

A través de las redes sociales circula un video donde se puede ver a un aficionado argentino, con su gorra y playera albiceleste, "huyendo" de un grupo de mexicanos que lanzaban algunas porras. Él, grabando el momento y poniéndose en primer plano, hizo un par de declaraciones que se viralizaron de inmediato: "Se picaron. Se picaron los indios. Se nos vienen los indios, mier$%", dijo con una enorme sonrisa de evidente burla.

De manera increíble, la respuesta de los internautas nunca fue ofensiva para el joven ya que cada uno optó por manifestar su educación y orgullo por su lugar de origen. Incluso, algunas personas que se identificaron como argentinos se disculparon y mencionaron que no todos los habitantes del país sudamericano piensan como él.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Desde muchas cuentas de Tiktok se presento el pequeño fragmento donde un aficionado argentino llama "indios" a un grupo de mexicanos que apoyaron al Tri durante su encuentro con Argentina. Contrario a lo que muchos pudieron haber pensado, sus palabras unieron a los internautas de muchas naciones de Sudamérica, pues aseguraron que sienten mucho respeto por la cultura mexicana, así como por su pueblo al que quieren mucho.

"Mi apoyo para México aquel país donde me extendieron la mano cuando pasamos por ahí", Soy de nicaragüense. Adoro la alegría que tienen Los mexicanos .. Viva México", "me presento soy peruana y también soy india y que ? ?? #arriba #Mexico", "soy Hondureña igual soy india viva México", "Amo México porque conocí mucha gente hermosa y amable yo soy de Ecuador. Arriba Mexico", son algunos de los mensajes que se pudieron leer desde la app.

El hincha trató de insultar a los mexicanos y terminó uniendo a los sudamericanos en TikTok (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es el joven que "insultó" a los mexicanos?

Se trata del tiktoker conocido como Nicolorenzonn quien apenas se enteró que había generado molestia en redes sociales con su grabación no dudó en hacer un video para explicar las cosas y dejar claro que se trata de un mal entendido. Para empezar, escribió sobre éste que ama a México, nación a la que visita seguido, y que para nada se refirió como "indios" a los mexicanos, pues la afición que se encontraba detrás de él era la de Arabia Saudita. De igual manera mencionó que la frase que utilizó es común en Argentina y que no es ofensiva.

"A todos mis amigos y seguidores que me están viendo desde México, el video que subí diciendo que 'se venían los indios' era por el partido con Arabia. Sin ven al fondo las banderas son verdes, son de Arabia, no son de ustedes y es un dicho que se dice muchísimo, por lo menos de donde yo soy. 'Se vienen los indios' como se viene alguien detrás... pero no tiene nada que ver con México", explicó.

