Miguel Bosé y la historia de una canción para su sobrina “Bimba” que Dua Lipa hizo famosa y se le acusa de plagio

Una de las polémicas que se suelen suscitar en la industria musical son los plagios, que consiste en tomar la idea artística de alguien más e implementarla en un proyecto, y entre los que están relacionados con esta mala práctica son Miguel Bosé y Dua Lipa, dos grandes estrellas de la musical pop que tienen millones de reproducciones en sus canciones.

Fue en 1978 cuando Miguel Bosé lanzó el éxito “Don Diablo”, la canción forma parte del disco “Lo Esencial de Miguel Bosé”, un tema que escribió gracias a una especial pregunta de su sobrina “Bimba” a quien también le dedicó ese trabajo.

Según Miguel Bosé cuenta en “El hijo del capital trueno”, libro en el que revela las historias secretas detrás de sus populares piezas. Lo que recalca es que la relación con su sobrina fue muy cercana, al grado de tomar un juego de palabras entre ellos y una historia que inventó para contarle a Bimba quien era el personaje a quien todos conocían como “El Diablo”.

“Bimba” tenía apenas 5 años cuando se cuestionó sobre dicho personaje místico, Miguel Bosé relata que después de eso respiró hondo y largo, para después buscar una imagen que no fuera tan sorprendente para la pequeña.

Para hablar sobre “El Diablo”, el español creó un perfil del personaje que fuera gracioso y fanfarrón, y prometió a su sobrina que haría una canción con ese capítulo de su vida, pero además incluyó un verso en donde habla de “Bimba”: “Que te cante, ¡ay! mi niña, como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín. Con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing ha. Un beso chiquitín con un swing”, dice en la pieza.

Dua Lipa y su tema

Fue en 2020 cuando el mundo y Miguel Bosé se percataron de la creación de otra canción con tintes similares o “iguales” a los de “Don Diablo”, la responsable del presunto plagio fue Dua Lipa con “Levitating”, un sencillo que forma parte del disco “Future Nostalgia” y que fue lanzada hace dos años, actualmente la canción goza de millones de reproducciones y seguidores que se enamoraron de esa versión.

Pero cabe destacar que no fue Miguel Bosé el único que reclamaba, pues los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer denunciaban que el tema de la británica es la copia de “Wiggle And Giggle All Night” que a su vez es en la que se inspiró el español, por lo que sería un triángulo artístico.

