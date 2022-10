Tras romper con su novio Nacho Palau se acerca a Miguel Bosé en pleno tratamiento contra el cáncer

Bien dicen que donde hubo fuego... Esto parece ocurrirle a Miguel Bosé y su expareja Nacho Palau, quien no la está pasando nada bien: le diagnosticaron cáncer de pulmón y terminó su romance con Cristian Villela después de dos años de relación y uno de convivencia. La tragedia parece haberles dado un nuevo acercamiento de acuerdo con el medio "Lecturas".

El cantante de 66 y el escultor de 50 estuvieron juntos durante 26 largos años; sin embargo las cosas no salieron como lo esperaban y terminaron distanciados. Sin embargo, tras darse a conocer la condición del concursante de "Supervivientes 2022", el intérprete de "Si tú no vuelves", "Amante bandido" y "Aire soy", no dudó en ofrecerle su apoyo.

De acuerdo con la publicación Miguel Bosé estaría dispuesto a hacerse cargo de los hijos de Nacho Palau (gemelos), algo que non está en tela de juicio pues todo el mundo conoce el gran corazón que tiene el cantante español y más en este tipo de situaciones.

¿Cómo fue la relación entre Nacho Palau y Cristian Villela?

Cuando Nacho Palau destapó su relación con Cristian Villela, lo hizo como pocos, en públicamente y describiéndolo como su todo. Esto lo hizo desde Honduras:

"El amor para mi´ se resume en una palabra: Cristian. Es un a´ngel, lo adoro, lo quiero muchi´simo y espero durar muchos an~os ma´s con e´l, si puede ser", dijo con mucha emoción.

Sin embargo, las cosas cambiaron de manera radical para Villela a su regreso del país sudamericano, pues se hizo un serie de pruebas médicas que arrojaron que padece cáncer de pulmón, pero las cosas no quedaron hasta ahí debido a que además de lidiar con sus problemas de salud, se notificó la ruptura de su relación.

En este caso muchos fueron los factores que sirvieron para que de dejaran, quizá el más importante fue que nunca hubo química entre la familia del escultor con Villela, además de que sostenían constantes discusiones que cada vez eran más "agrias", en especial con la madre de Nacho.

