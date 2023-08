Desde la alberca, Laura G se corona como la más fashion en bikini negro

Las últimas semanas del verano se hicieron para disfrutarse y las famosas lo saben mejor que nadie, pues aprovechando el calor que aún resta de la temporada se han dado escapadas a los destinos turísticos más envidiables para pasar unos días de descanso, tomar el Sol y lucirse como todas unas divas de la moda. Pues ni siquiera durante las vacaciones se debe de perder el estilo, de tal forma que el bañador o el bikini deben de seguir las mejores tendencias del momento.

Aunque famosas como Michelle Salas o Salma Hayek han dado cátedras de moda para causar furor a la hora de llevar un traje de baño, este sábado Laura G acaparó todos los reflectores y se coronó como la más fashion del verano con un bonito bikini negro que le llevó a ser halagada por sus más de tres millones de seguidores en Instagram. Por supuesto, su look playero también sirvió como inspiración para las mujeres jóvenes que quieren lucir trendy.

En las últimas semanas, Laura G ha impuesto moda veraniega. (Foto: IG @lauragii)

Laura G tiene el bikini negro perfecto par conquistar la alberca

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de "Venga La Alegría" presumió cómo son sus días alejada del matutino de TV Azteca y para la ocasión apostó por un fin de semana para disfrutar en familia, es decir, con la mejor compañía. Por si fuera poco, la famosa de 38 años se lució como ya es costumbre con el mejor look, sin embargo, en esta ocasión no llevó ni los vestidos más glamurosos ni las faldas más chic, sino un bikini negro.

De esta forma, la también madre de familia dejó en claro que los looks total black son un must have de cualquier época del año, ya que aunque el verano es el más icónico, se trata de un color atemporal que se puede llevar en otras temporadas. Mientras tanto, se convierte en la apuesta magnífica para lucir elegante, poderosa y resaltar el bronceado que sólo se consigue en estos meses.

En cuanto al diseño de su traje de baño, la conductora llevó un top con estilo deportivo y que además ayuda a lograr una imagen más relajada sin que ello sea razón para perder el glamur; en cuanto al panty, la foto desde la alberca dejó ver que la fiebre por los tiros bajos no ha llegado a su fin y que es la apuesta ideal para presumir un vientre plano y un abdomen de acero. ¿Seguirías los consejos de moda de la famosa?

Este es el bikini negro con el que se robó todas las miradas? (Foto: IG @lauragii)

Como era de esperarse, la sesión de fotos de Laura G desde la alberca causó furor entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, ya que algunas de sus excompañeras del matutino reaccionaron a la publicación. "Guapísima", escribió Cynthia Rodríguez; mientras que Anette Cuburu comentó algunas caritas con corazones. Por su parte sus fans dejaron halagos como:

"Laura bonita", "preciosa Lau", "princesa", "hermosa", "que hermosa luces, estás bellísima, linda Lau", "te ves hermosa" y "eres bellísima".

