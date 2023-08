3 ideas para llevar faldas con tenis en el mes de septiembre, según el street style

En estos últimos días la mezcla de sol y lluvia nos ha señalado que el cambio de temporada está comenzando y aunque para muchas es complicado vestir cuando el calor, el frío y la lluvia se presentan en un mismo día, las tendencias se han adaptado a ello optando por la clásica combinación de faldas con tenis y aunque pueda parecer extraño que la prenda estrella del verano también sea usada en otoño, sólo es cuestión de combinarla con prendas más abrigadoras para así mantenerte a la moda sin importar el clima.

No importa si usas minifalda, estilo midi o de tubo, todas ellas son opciones perfectas para hacer una suave transición hacia la temporada Otoño-Invierno 2023 sin dejar de lado el estilo y la comodidad que estas prendas básicas pueden proporcionarte, es así como en este mes aún puedes sacarle mucho provecho a tus prendas de verano, mientras te sientes lo suficientemente abrigada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Con esta sencilla combinación robarás todas las miradas.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo combinar una falda con tenis? 3 looks para verte espectacular

Las faldas son prendas cómodas y frescas para el verano, pero también se pueden adaptar fácilmente para el otoño y al combinarlas con tenis, creas un look relajado y versátil que se adapta a diferentes ocasiones. De la misma forma, durante la transición a la temporada de otoño, las temperaturas pueden ser impredecibles y este look te permite mantenerte fresca en los días más cálidos mientras que evitas el calor excesivo que a veces puede generar usar botas; si te has decidido y quieres usar este look, aquí te van algunas ideas para que puedas inspirarte y crear tus propias combinaciones.

Esta combinación es práctica y no requiere demasiado esfuerzo en la elección de prendas ya que puedes crear conjuntos atractivos con facilidad y rapidez.

Fotografía: Pinterest.

Tenis negros y minifalda para los días más calurosos

Los tenis negros de bota son un elemento esencial en cualquier época del año ya que su diseño de lona, suela plana y tonalidad neutra facilita su combinación con todo tipo de atuendos y justo por ello es que están incluidos en la lista de tendencias de tenis para el Otoño-Invierno 2023 y usarlos en esta transición de estaciones es una excelente idea para agregar un toque fantástico a tu minifalda favorita; para ello puedes optar por crear un conjunto monocromático y complementar esta poderosa combinación con abrigos extra grandes y blusas a juego, lo que te dará la oportunidad de experimentar con distintas combinaciones hasta encontrar la que se adapte a tu estilo y personalidad.

Con el cambio de estación, puedes agregar capas como chaquetas ligeras, suéteres o cárdigans a tu look y las faldas proporcionan una base perfecta para este tipo de combinaciones.

Fotografía: Pinterest.

Tenis chunky y falda midi para el mejor look

Los tenis chunky son el truco favorito de las fashionistas más destacadas para dar un toque distintivo a prendas básicas de vestuario y usarlas con las faldas midi, resultan ideales para resaltar tu estilo de forma auténtica y gracias a la versatilidad de este estilo de faldas es muy fácil combinarlas con una camisa corta y suéteres oversize, lo que crea un conjunto sofisticado y contemporáneo al mismo tiempo, además de que te proporcionará capas extra para mantenerte abrigada cuando las temperaturas comiencen a descender.

Usar faldas con tenis te permite hacer una transición gradual de tu guardarropa de verano a uno más apropiado para el otoño.

Fotografía: Pinterest.

Tenis de colores con faldas transparentes para un look atrevido

Si bien es cierto que el estilo minimalista sigue siendo tendencia muy marcada, los tenis de colores están captando la atención en las pasarelas de la temporada Otoño-Invierno 2023 ya que funcionan como un acento de color muy diferente y si no sabemos muy bien como incorporarlos a tu look, puedes optar por un conjunto monocromático en negro en donde otra de las elecciones arriesgadas sea una falda midi transparente, así mismo, las chamarras de cuero o de mezclilla son la prenda perfecta para balancear y complementar el look sin dejar de lado el estilo audaz que estas prendas te brindarán.

La combinación de faldas y tenis crea un estilo casual y moderno que está en tendencia, puedes jugar con diferentes longitudes y estilos de faldas para lograr looks variados.

Fotografía: Pinterest.

Aunque estas prendas puedan parecer muy básicas y completamente veraniegas, la realidad es que si las estilizamos de manera correcta, es posible sacarles mucho provecho durante este cambio de temporada y es que el conjunto de faldas con tenis son una opción perfecta cuando no sabes que ponerte, así mismo, puedes adaptar este look completamente a tu gusto y a tus necesidades, sin dejar de lado el estilo y la comodidad que brindan estos conjuntos.

