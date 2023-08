Coco Chanel usó estos zapatos en los años 50 y serán tendencia este otoño 2023

Cada temporada la moda nos sorprende con nuevas tendencias que se adaptan a cualquier persona, pero de acuerdo con las expertas, nada de ésto es completamente nuevo ya que se considera que la moda es cíclica porque tiende a repetirse y reciclar estilos y tendencias del pasado, esto se debe a que la moda es una expresión cultural y creativa que está influenciada por diversos factores, como el contexto histórico, social, económico y tecnológico de cada época.

Es así como elementos que han tenido su auge en el pasado, han regresado para complementar las tendencias y estilos actuales, un ejemplo de ello es la icónica diseñadora Coco Chanel ya que su estilo ha sido considerado único y revolucionario, y su legado se ha mantenido vigente a lo largo de los años, transformando la vida de las mujeres a través de sus prendas y este impacto ha sido tanto, que hoy en día, elementos como sus zapatos slingback han regresado para dar un toque único a cualquier look.

Los diseñadores y las marcas a menudo se inspiran en el pasado para crear nuevas colecciones, reinterpretando y actualizando elementos de estilos antiguos.

3 formas de usar zapatos slingback para lucir elegante en cualquier ocasión

En la época de la posguerra en los años 50, la moda se convirtió en una forma de liberación para las mujeres, y Coco Chanel se destacó al ofrecer prendas que eran adecuadas para el trabajo sin perder la elegancia. Fue entonces cuando presentó los icónicos zapatos slingback bicolor de tacón bajo, un diseño destalonado con una delicada tira en la parte trasera que brindaba mayor seguridad al caminar.

A partir de ahí, los slingbacks de Chanel se han convertido en un verdadero clásico de la moda y su versatilidad y elegancia los hacen adecuados para diversas ocasiones, por lo que este estilo sigue siendo apreciado y adoptado por mujeres de diferentes generaciones. Si tú quieres incorporar estos zapatos a tu día a día, aquí hay tres opciones para que la elegancia y el confort sean parte de tu estilo.

La moda está en constante evolución, y lo que una vez fue tendencia puede volver a serlo en el futuro, pero adaptado a los gustos y necesidades contemporáneas.

Con baggy jeans para un día casual

A veces, lo más clásico puede resultar también lo más impactante en un look de street style, por lo que uno de looks favoritos para lucir estos hermosos zapatos es con los casuales baggy jeans ya que muchas diseñadoras afirman que el combinar prendas clásicas entre sí pueden lograr un efecto muy sofisticado que podrás usar en cualquier temporada; para elevar el look puedes agregar un bolso pequeño, una chaqueta de tweed que nunca pasa de moda y unos pendientes de aro que hagan contraste con las prendas.

A veces, encontrar el equilibrio entre lo clásico y lo audaz puede resultar en un look sorprendente y elegante que nunca pasa de moda.

Con el clásico minivestido negro

Usar el clásico minivestido negro junto con los icónicos zapatos slingback de Chanel es una elección elegante y atemporal que te ayudará a crear un look sofisticado y pulcro, ya que tanto el minivestido negro como los slingbacks pueden adaptarse a diferentes ocasiones, desde eventos formales hasta ocasiones informales y la mezcla de estas dos piezas crea una sensación de pulcritud y perfección en el atuendo, transmitiendo una elegancia que nunca pasa de moda. Además, los slingbacks de Chanel están diseñados para brindar comodidad durante todo el día, lo que permite lucir con estilo sin sacrificar la comodidad.

La atención a los detalles en el diseño y la calidad de los materiales hacen que esta combinación sea una opción refinada y elegante.

Con unos leggins tradicionales

Es sorprendente cómo estos zapatos pueden combinar perfectamente con prendas de otro estilo, como los leggings y en los últimos meses nos han demostrado que los leggings también pueden ser un clásico en nuestro armario. Para lograr una combinación armoniosa, es importante tratar los leggings como cualquier otro pantalón negro, ajustados pero cómodos, así mismo se pueden incorporar abrigos y chamarras largas, especialmente si tienen un toque sastre, para crear un contraste interesante, además, levantar ligeramente el bajo del pantalón para mostrar unos centímetros de piel puede hacer toda la diferencia en el look final.

La moda es un reflejo de la identidad y la personalidad de las personas, y cada generación encuentra en el pasado inspiración para expresar su individualidad de manera única.

Los slingbacks bicolor de Chanel representan un verdadero clásico de la moda que ha trascendido el tiempo y sigue siendo una opción versátil y elegante para diversas ocasiones, es así como cada vez más prendas comienzan a ser combinadas con tendencias vintage, afirmando así que la moda cíclica es una forma de honrar el legado del pasado y, al mismo tiempo, crear nuevas formas de autoexpresión.

