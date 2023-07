3 opciones para llevar pantalones de tiro alto a la oficina y lucir elegante y sofisticada

Los pantalones de tiro alto han demostrado ser una elección impecable para el entorno laboral ya que a pesar de que las tendencias están en constante cambio, los diseños clásicos prevalecen con más fuerza que nunca debido a que se encuentran siendo combinados con elementos modernos que les dan un nuevo aire. De acuerdo con los expertos, los pantalones de cintura alta tienen la capacidad de transformar al instante cualquier conjunto en una apariencia sofisticada y, sobre todo, profesional, es por ello que cada vez más personas optan por esta prenda tan básica para lucirla en la oficina.

Además de ésto, son bastante versátiles ya que los distintos modelos que existen, permiten encontrar unos adecuados para tu personalidad y ser usados tanto en ocasiones casuales como para un día de trabajo. Por otra parte, se menciona que este es una contraparte curiosa de los revividos pantalones bumster, que son prendas con un tiro a la cadera y siguiendo la estética Y2K.

De manera casual puedes combinarlos con playeras estampadas.

Fotografía: Pinterest.

3 formas de usar pantalones de tiro alto para la oficina

Si estás buscando una prenda para verte elegante y sentirte segura dentro de tu ambiente de trabajo, puedes optar por los pantalones de tiro alto ya que además de que ayudan a alargar la figura, son bastantes cómodos y fáciles de combianar, pero si aún estás en busca de inspiración, aquí hay algunas ideas que puedes replicar.

Puedes combinar esta prenda con algún bralet o corset para complementar el look.

Fotografía: Pinterest.

Pantalones neutros y blusa estampada

Una de las opciones más sencillas es combinar un pantalón en tonos neutros con una blusa lisas o con estampados de animal para agregar contraste al look, esto dará el efecto sofisticado y elegante que se necesita en una oficina, además de que será muy fácil crear looks alrededor de esta fórmula y ahorrar tiempo cada mañana.

Cualquier estampado lucirá en este look.

Fotografía: Pinterest.

Traje sastre con tacones

No hay nada que no pueda solucionar un conjunto de traje sastre con rayas porque se dice que es el atuendo perfecto para lucir elegante de pies a cabeza, sin embargo, el secreto para mantener un estilo clásico está en la elección de unos pantalones de tiro alto, que aportarán una nota sofisticada al conjunto y para balancear el look puedes buscar algunos zapatos de tacón alto en color blanco.

Puedes usar un cinturón para remarcar tu figura y un top blanco por debajo del saco.

Fotografía: Pinterest.

Look monocromático atrevido

Otra opción para lucir pantalones de tiro alto de manera impecable en tu entorno laboral es optar por diseños puddle, aquellos pantalones que arrastrarás sin sentirte avergonzada y experimentar con un look moncromático, pero si quieres ir un paso más allá busca un color poco convencional como el rojo o el verde y para ello solo necesitas un pantalón de tiro alto, una blusa halter a juego y unos zapatos de tacón que te hagan lucir más alta.

Este look es un básico para cualquier ocasión.

Fotografía: Pinterest.

Sin duda alguna, los pantalones de tiro alto son un indispensable en cualquier mujer que se encuentra en un ambiente de oficina, esta prenda llegó para demostrar que los trabajos de officina no son un impedimento para lucir espectacular y a la moda con opciones que además de ser clásicas son sofisticadas y elegantes.

