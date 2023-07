Al estilo Shakira: 3 maneras de usar corset y lucir una cintura espectacular en el verano

Desde hace algunos meses, Shakira no ha dejado de sorprender a sus seguidores con sus mejores looks e imponiendo moda se ha apropiado de las últimas tendencias para presumir su espectacular figura con hermosas prendas que todas podemos usar en nuestro día a día. Es así como uno de sus últimos outfits ganadores lleva por protagonistas un corset de mezclilla con unos pantalones cargo de vinipiel, dos texturas que combinadas pueden complementarse muy bien.

Desde hace varios años corset se han usado para complementar distintos looks en donde los principales protagonistas son estas prendas y no necesitas privarte de respirar para poder acentuar tu figura con uno de ellos ya que actualmente existen muchas opciones que te hace lucir estilizada sin necesidad de la incomodidad que las fajas pueden causar.

La cantante lució espectacular por las calles.

Fotografía: Instagram/@shakira

3 maneras de usar un corset durante el verano

Fue cuando la pandemia por Covid 19 comenzó a ceder cuando en las calles se comenzaron a ver prendas lenceras y aunque nadie se lo esperaba, ésto se hizo un tendencia muy marcada que ha perdurado hasta este año en donde, además de los clásicos corset de encaje se han visto prendas de diferentes materiales, un claro ejemplo de ello es el outfit de Shakira en donde trasladó la mezclilla a otro nivel. Ahora, si aún no te has atrevido a usar corset en tu día a día, aquí te muestro tres maneras de adaptarlo a tu estilo:

Aunque suene arriesgado, combinar dos texturas puede resultar una buena idea.

Fotografía: Instagram/@shakira

Para un brunch estilo "old money"

La tendencia old money se ha vuelto muy fuerte en los últimos meses y se caracteriza por prendas elegantes y minimalistas en tonos neutros como blancos y cremas, así mismo, las prendas más usadas suelen ser pantalones anchos de vestir, sombreros fedoras, joyería dorada y tacones clásicos, pero si quieres darle un toque moderno, puedes agregar un corset lencero que complemente la paleta de colores utilizada.

Esta es la oportunidad perfecta para lucir un look monocromático.

Fotografía: Pinterest.

Con mezclilla para el diario

Lucir un corset no debe reservarse para "ocasiones especiales" ya que combinado con las prendas adecuadas puede ser el complemento perfecto para cualquier día de oficina. Otra combinación que puedes probar es la de el corset de tu color favorito con un par de mom jeans y unos botines con tacón, este puede se tu comodín cuando no tengas idea de que usar para tu jornada laboral y si aún no sientes la confianza de usar el corset por si sólo, puedes usar una sobrecamisa sin estampado para cubrirte un poco.

Opta por usar un cinturón para resaltar aún más tu figura.

Fotografía: Pinterest.

Noventera con minifalda

Aunque muchos no lo crean, la moda de los años 90 sigue siendo relevante, especialmente ahora que los pantalones de tiro bajo han regresado y una combinación muy asociada a las celebridades de los 90 es usar una minifalda con un corset, en este caso en colores coordinados, puedes agregar una chamarra negra para darle un toque más abrigado y un collar de perlas para resaltar el corset.

Complementa con un par de botas largas o botines.

Fotografía: Pinterest.

Ahora que ya conoces la manera tan versatil con la que puedes usar un corset es tu oportunidad para estilizar el que tienes en tu closet, pero independientemente de todas las tendencias recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda con tu elección y que puedas proyectar esa seguridad al caminar por la calle y sentirte como una modelo.