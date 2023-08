A sus 47 años Grettell Valdez es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, pues su paso por las telenovelas la consolidó como una de las favoritas para el público; sin embargo, su carisma y cercanía con los fans la ha llevado a trasladar la fama de las pantallas a los celulares, pues en redes sociales también es la sensación. Pero más allá de compartir los detalles de su vida privada, un aspecto que resalta es su pasión por la moda.

En repetidas ocasiones la actriz ha derrochado estilo y glamur con looks que son perfectos para desfilar por una alfombra roja, para descansar un fin de semana desde casa, o bien, para lucir preciosa durante la temporada de vacaciones; en lo que respecta a esto último, Grettell Valdez ha dado muestra de cómo causar furor desde la playa. Para ello suele llevar las prendas más frescas, coloridas, con estampados y femeninas, aunque en más de una ocasión sus bikinis han dado mucho de qué hablar.

Así recordó sus mejores looks. (Foto: IG @grettellv)

Grettell Valdez presume su colección de bikinis y pregunta: "¿cuál te gusta más?"

Luego de un verano en el que los viajes a la playa se hicieron presentes, la famosa y madre de familia compartió un reel en Instagram para recordar sus mejores momentos en el mar y con días de descanso en el que se olvidó de los vestidos largos para llevar los bikinis más icónicos del mundo del espectáculo. En su variada colección de bañadores destacan colores brillantes como el rojo o el verde neón, aunque son sólo una pequeña parte de todo lo que refleja su estilo.

"¿Cuál te gusta más?", escribió en su publicación para interactuar con sus fans, quienes no sólo la reconocieron como fashionista, sino que también la llenaron de halagos. "Bella", "princesa"", "el morado", "hermosa", "linda", "todas", "todos muy increíbles" y "bonita" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Sus fans la llenaron de elogios. (Foto: IG @grettellv)

En su exclusiva y lujosa colección de trajes de baño destacan algunos de talle completo, unos más que son bikinis y con confecciones distintas con los que la famosa logró presumir su figura y además llevar distintos estilos. Cabe destacar que aunque con algunos impuso moda, con otros más se sumó a tendencias como es el caso de los microbikinis con prendas extra pequeñas que dejan poco a la imaginación.

La publicación de Grettell Valdez incluye un bikini rojo intenso con estampado de lunares blancos, uno más negro y con diseño tropical para ese toque de color; mientras que para el estilo monocromático también se lució con un bañador verde, uno rosa y que resulta delicado y femenino gracias a un top con mangas abultadas. Asimismo, llamó la atención que un diseño blanco y con print resalta un bronceado preciso.

De espaldas, así presumió los resultados del gym. (Foto: IG @grettellv)

En sus lecciones de moda, la actriz no sólo dejó ver un estilo clásico, sino también diseños más modernos y trendy con cortes asimétricos o escotes profundos. Un detalle que no pasó inadvertido para sus millones de seguidores es que los accesorios también son necesarios para llevar sus looks al siguiente nivel, para ello apostó por sandalias, pero también por:

Sombreros y gorras

Joyas como collares, anillos, aretes y cadenas para la cintura

Lentes

Grettell Valdez reventó las tendencias de verano con sus trajes de baño

El bikini rojo pasión con el que Grettel Valdez causó furor. (Foto: IG @grettellv)

La actriz presume una imagen muy juvenil con sus looks. (Foto: IG @grettellv)

Los diseños de sus bañadores son los más chic. (Foto: IG @grettellv)