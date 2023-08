Wendy Guevara es la ganadora de "La Casa de los Famosos México": "Y soporten panzonas"

Este domingo 13 de junio, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de "La Casa de los Famosos México", haciéndose acreedora al premio de cuatro millones de pesos pactado por la producción, así como un bono de 44 mil pesos, mismos que motivaron a todos los participantes a enclaustrarse en la mansión desde el pasado 4 de julio, conscientes de que semana con semana cada uno de ellos iría despidiéndose de su sueño de coronarse como los triunfadores.

Sin embargo, desde el primer capítulo la rubia conocida por su video de "Las Perdidas" terminó por robarse el corazón de la audiencia, que semana tras semana no dudaba en expresar su apoyo hacia la creadora de contenidos, quien incluso aprovechó su tiempo al interior de la casa para hacer un segmento titulado "resulta y resalta", con el cual le dio un poco más de sabor a la competencia.

Wendy Guevara recibe el premio por ser la ganadora de "La casa de los Famosos"

"Jefa, es que me siento como muy sola, pero feliz", dijo Wendy Guevara cuando se anunció que Nicola Porcella había quedado en segundo lugar, pues tras esto, el peruano tuvo que abandonar la mansión, dejando sola a la influencer, quien no pudo contener las lágrimas al saberse la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Ante esto, la jefa no dudó en decirle que ella siempre estaría para ella y la invitó a tomar agua, para después pedirle que pasara al confensionario para recoger una llave, con la cual pudo abrir una vitrina que contenía un portafolio que es su reconocimiento por haberse coronado como la reina de esta noche.

La mamá de Wendy Guevara la recibe como ganadora de La Casa de los Famosos México

Tras muchos minutos de tensión, Wendy Guevara finalmente logró salir victoriosa de la mansión que mantuvo a millones de televidentes pegados a sus pantallas, donde además de escuchar una porra prominente, logró ver a su familia, entre ellos sus padres, a quienes afirmó que sacaría de trabajar tras ganar el premio de La Casa de los Famosos México.

La persona que fue la encargada de escoltarla durante la alfombra dorada fue su adorada madre, quien le dijo lo orgullosa que estaba de ella y lo mucho que había valido su esfuerzo y auténtica personalidad, ya que esto fue lo que la hizo la favorita de los internautas, quienes no dudaron en expresar su felicidad tras conocer su tan ansiado triunfo.

¿Wendy Guevara va a compartir el premio de La Casa de los Famosos México?

A pesar de que durante las grabaciones del día a día al interior del reality show, los cuatro finalistas del Team Infierno decidieron que quien ganara terminaría por compartir con sus compañeros el jugoso premio, lo cierto es que durante el inicio de la gala de esta noche, Galilea Montijo fue clara al señalarles que el premio era intransferible, de tal suerte que no podrían compartirlo o dividirlo con el resto de los habitantes que lograron mantenerse al interior de la mansión hasta esta última emisión.

Ante esto, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara no pudieron disimular su desacuerdo con esta regla, siendo los dos primeros a quien se les notó más el descontento, por lo cual, los usuarios de redes sociales no dudaron en revivir que en horas previas, tanto Sergio como Poncho expresaron que dudaban que la influencer cumpliera con su palabra, esto porque, de acuerdo con ellos, ella tiene otra educación.

Estas afirmaciones rápidamente causaron el descontento de los seguidores de Wendy Guevara, quienes no dudaron en linchar en redes sociales a Poncho de Nigris y a Sergio Mayer, asegurando que estando tan cerca de recuperar la popularidad que los caracterizó en el punto máximo de su carrera, habían cometido un gran error al emitir juicios peyorativos en contra de la favorita de "La Casa de los Famosos".

Esto aún no llega a los oídos de Wendy Guevara, pero se cree que es posible que no reaccione bien, ya que cuando Apio Quijano hizo referencia a su historia de vida y su origen en general, la creadora de contenidos terminó por explotar en contra del cantante, por lo cual, no se exime a Sergio Mayer y Poncho de Nigris de caer de la gracia de la influencer que se hizo popular por el video de "Las Perdidas".

Así fue la gran final de "La Casa de los Famosos México"

Previo a conocer el nombre de la ganadora de "La Casa de los Famosos México", se dio a conocer quién sería el cuarto finalista del aclamado reality show, el cual, para sorpresa de muchos, fue Sergio Mayer, quien a lo largo del programa logró resistir seis nominaciones, en las cuales siempre salió victorioso.

Al ser uno de los creadores del Team Infierno, la jefa del programa decidió dedicarle un emotivo mensaje a quien por muchos usuarios de redes sociales comenzó a ser identificado como "el Tata", destacando sus habilidades y la fortaleza que demostró al interior de la casa.

"Durante estos 71 días, demostraste tu sabiduría, fortaleza y disciplina, siempre arropaste y defindiste a los tuyos. Recuerda que cuando entraste a mi casa dijiste que no venias a hacer amigos, pero hoy te llevas más que eso, te llevas a una familia: tu Team Infierno", le expresó la jefa de la casa a Sergio Mayer.

Luego de esto, se anunció que Poncho de Nigris era el tercer finalista, con lo cual, el premio se debatió entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes desde hace varias semanas han sido "shippeados" por los usuarios de redes sociales, quienes en más de una ocasión afirmaron que formarían una bonita pareja, ya que tienen personalidades afines y son muy auténticos.

