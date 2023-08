No es Nicola, ni Marlon: Wendy Guevara recibirá a otro de "sus novios" en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara tendrá muchas sorpresas esta semana de cumpleaños debido a que la producción de La Casa de los Famosos México se une a su festejo. Una de las más grandes sorpresas es que la influencer recibirá otra visita de una persona muy especial, de la cual está completamente enamorada: se trata de Manuel Turizo, el joven cantante de urbano que se robó el corazón de la celebridad y que ahora corresponderá a sus muestras de cariño.

Manuel Turizo sorprenderá a Wendy Guevara en su cumpleaños

Este 12 de agosto, la integrante de "Las Perdidas" celebra 30 años de vida, y aunque afuera sus amigas están organizado una gran fiesta con muchos invitados, la producción del reality show de Televisa no dejará que pase desapercibida este importante fecha, sobre todo, porque es un buen previo para la final de La Casa de los Famosos, la cual se realizará el domingo 13 de agosto durante la gala.

Wendy es fan de Manuel Turizo IG @soywendyguevaraoficial

Hace un par de días, Cecilia Galliano hizo una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales, y además de dar detalles de cómo será el último programa el reality, también reveló que este sábado entrará a la casa Manuel Turizo para interpretar sus mejores éxitos y consentir a la influencer, quien ha manifestado en diferentes oportunidades que le gusta mucho, por lo que ahora la producción le regalará la oportunidad de tenerlo muy cerca.

“¿Quién va a estar el sábado? Manuel Turizo", destacó la conductora, mientras que después aclaró que la gala se realizaría el domingo como está planeado, pero que el intérprete de "La Bachata" estará un día antes con los miembros de la competencia. "No, el sábado nosotras no vamos al programa, pero sí va a estar Manuel. El sábado solo entra Manuel para cantarle a los chicos”, resaltó la actriz en su transmisión.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado la presencia del reguetonero colombiano en la casa, sin embargo, los fans de Wendy Guevara esperan que asista y que se conozcan, ya que la influencer ha expresado que le gusta mucho, no solo dentro del reality, también cuando hacía transmisiones en Facebook llegaba a mencionarlo, por lo que ahora varias de sus declaraciones se han vuelto virales en plataformas como TikTok y Twitter.

Por su lado, Manuel Turizo ya sabe que "La Perdida" es su fan y por eso, hace algunas semanas le mandó un mensaje que sus familiares publicaron en su cuenta de Instagram. "Gracias por todo el cariño que me tienes. Te he visto y créeme que el cariño también es de mi para ti. En la final espero verte, porque yo se que tu vas a estar ahí. Venga con fuerza, dale con ánimos. No te dejes de rumbar", fue parte de la nota de voz que se escucha.