Con una gran fiesta, así celebrará Wendy Guevara su cumpleaños tras salir de La Casa de los Famosos

Wendy Guevara está a unos días de cumplir años, sin embargo, esta vez será diferente porque lo festejará lejos de sus seres queridos debido a que seguirá en La Casa de los Famosos México, ya que la final será un día después de su natalicio. No obstante, esto no será impedimento para que lo celebre a lo grande, puesto que sus amigas están organizando una fiesta a la que también asistirán las estrellas del reality de Televisa y muchos más.

La influencer ha dicho que si bien le inquieta conocer quién será el ganador de la final de La Casa de los Famosos, está más preocupada por la organización de su fiesta, ya que este 12 de agosto cumple 30 años de edad, es decir, un día antes del término del programa. La integrante de "Las Perdidas" también ha manifestado que nunca se imaginó estar tanto tiempo dentro del reality, pues pensó que para estas fechas ya estaría fuera viendo los detalles para su celebración.

Ellos son los invitados a la fiesta de Wendy Guevara

Aunque la creadora de contenido no está para ver todos los preparativos, sus amigas son las encargadas de sorprenderla con una gran fiesta que estará llena de invitados famosos, entre ellos excompañeros del reality y sus familias. En redes sociales, Evelyn Hernández, quien es muy cercana a Wendy, reveló que además de los padres y hermanos de la influencer, también estarán presentes muchos más amistades que ha hecho y conocidos de la industria del internet.

Paty Cantú es una de las celebridades que ya está confirmada, mientras que en la lista también está la hija de Sergio Mayer, Antonieta Mayer, quien les dijo que estaría encantada de asistir. Otro de los que está contemplado es Nicola Porcella, con el que a pesar de que se le ha vinculado sentimentalmente, quieren que vaya con su hijo, Adriano, y la mamá de este, así como Mariana "La Barby Juarez" y Marie Claire, que aunque eran parte del Team Cielo, se han expresado bien de la influencer.

Nicola está invitado a la fiesta de Wendy Foto: Televisa

Mientras Apio Quijano, quien fue un gran amigo para Wendy durante la competencia, no podrá asistir a la fiesta debido a que tiene show en Zacatecas, los que están completamente descartados, según Evelyn, son Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como "Ferka", pues considera que han dicho cosas malas de su amiga. Hasta el momento, no mencionaron la presencia de Marlon Colmenarez, que es muy cercano a "La Perdida".

En tanto, debido a que Wendy Guevara seguirá encerrada en La Casa de los Famosos para su cumpleaños, la fiesta se realizará el próximo 19 de agosto. Los fanáticos esperan que además de celebrar un año más de vida, también este festejando que ganó el reality show, pues es una de las favoritas del público, quienes están votando en la plataforma para que se lleve el millonario premio, con el que aseguró que ayudará a su familia.