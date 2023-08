Wendy Guevara tendría contrato de exclusividad y su propio programa tras su paso por La Casa de los Famosos

Uno de los programas más exitosos de los últimos años dentro de la televisión mexicana está a punto de llegar a su final luego de diez largas semanas de competencia. Es así como por fin, luego de tantas polémicas, risas, llantos y peleas, este domingo 13 de agosto se realizará la Gran Final de La Casa de los Famosos México.

Es dentro de este contexto que recientemente ha llamado la atención que los televidentes de esta emisión de Televisa sostienen un debate respecto a quién será la celebridad que se quede con el premio de los cuatro millones de pesos. Es un hecho que el ganador será Nicola Porcella, Sergio Mayer, o Poncho de Nigris, sin embargo, el personaje favorito de la competencia es Wendy Guevara, esto debido a que su irreverencia, originalidad y manera de disfrutar las cosas simples de la vida la han hecho consolidarse como el miembro con más apoyo dentro de la casa.

Guevara es una de las favoritas en LCDLF. Foto: especial

Wendy Guevara ¿tendrá contrato exclusivo con Televisa?

Al ser Guevara una de las personas que dentro del reality atrajo más audiencia y creó más interacción en redes sociales es que ahora ha llamado la atención el hecho de que podría tener un contrato exclusivo en Televisa.

Es debido a que se ha mostrado como una mujer sin miedo a la crítica, real, ocurrente, divertida y de buen corazón a la hora de apoyar a sus amigos dentro de la competencia, motivos por los cuales los cientos de miles de seguidores del reality show han expresado lo mucho que les gustaría que la originaria de León, Guanajuato ganara los cuatro millones que ofrece la competencia al ganador de dicho concurso.

Pero no sólo eso, ahora se sabe que debido al buen rating que ha generado “La perdida” que sin importar si gana o no la competencia, ella ya tendría una propuesta para tener su propio reality show a través de la señal de Vix, además de que le ofrecerían un contrato de exclusividad que asciende a los 3 millones de pesos por año, según reveló La Verdad, pero al momento no se ha confirmado de manera oficial el trato que Televisa le dará a la famosa, mucho depende de si gana o no la competencia el día de hoy a las 20:00 horas a través de la señal de la televisora de San Ángel.

Esta no es la primera vez que se habla del jugoso contrato de exclusividad que tendría la influencer, pues hace unas semanas una persona cercana a la revista TVNotas reveló los planes con la televisora. "Ella es la carta fuerte para el próximo año en la empresa. Es la única de los ‘nuevos talentos’, por así decirlo, que tiene asegurado trabajo en la televisora. Mínimo tres años más”, dijo.

