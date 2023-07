El rotundo “cambio de look” de Camilo que tuvo que borrar al instante por esta impensada razón

Camilo tuvo que borrar una foto que publicó en sus redes por un escándalo familiar. Como ya sabemos todos, lo lúdicos que son los artistas los llevan a hacer locuras y tomarlas como pequeñas bromas, sin tener en cuenta las consecuencias. Para colmo, están las redes sociales para dejar evidencia y por suerte algunas se pueden borrar.

El nivel de popularidad que el cantautor colombiano es inmenso, no solo por sus canciones sino por la historia de amor que comparte con Evaluna Montaner y la llegada de la pequeña Índigo, que hicieron pública mediante sus canciones y, por supuesto, por exponerlo en muchos casos en sus redes sociales.

Camilo. Fuente: Instagram @camilo

Esta es la foto que borro Camilo de sus redes

La broma de Camilo comenzó con una seguidilla de historias, mostró lo que veía, como un ocho pegado al revés en un cartel, como lo que encontró en el baño de la terminal: un lente de contacto abandonado en el lavamanos. “¿Será que si me lo pongo me pasa algo?”, fue lo que dijo en el video que subió a Instagram.

En una Acto seguido, la pareja de Evaluna Montaner mostró la historia mencionada anteriormente, con los ojos celestes a modo de broma y diciendo que encontró el otro en el lavamanos contiguo y se lo puso. “Esperemos a ver cómo reaccionan mis ojos”, sentenció el cantante con el asombro de todos sus fans.

Camilo. Fuente: Instagram @camilo

A los pocos minutos, Camilo subió otra storie donde contó la reacción de su familia por el chiste. “Por presión de mi hermana, que me dijo que era una historia muy cochina la que acabo de hacer y decir, tengo que decirles que es una broma”, exclamó para que no queden dudas que no se los puso y agregó: “Era un filtro, era mentira”, concluyo.

