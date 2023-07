Muere la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años

Falleció la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años de edad, su extraordinaria voz la convirtió en todo un ícono de los años noventas, la noticia la confirmó la familia de la cantante mediante un comunicado difundido por el canal público RTE.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil", indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE.

Tenía 56 años Foto: Facebook Sinéad O'Connor

Sinead O'Connor: luchó contra monstruos de la industria musical, depresión y drogas

Nació en Dublín en 1966, alcanzó fama mundial en 1990 con la canción "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, "The Lion and the Cobra" y "I Do Not Want What I Haven't Got" fueron grandes éxitos comerciales.

O'Connor se convirtió al Islam en 2018 y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat, aunque continuó actuando bajo el nombre de Sinead O'Connor.

La cantante llevaba años luchando contra la depresión Foto: Facebook Sinéad O'Connor

Durante años luchó contra la depresión y las adicciones, durante su juventud también fue conocida por varias controversias por ser tan abierta en su opinión sobre temas como religión, sexo, feminismo y guerra. Incluso reconoció que padecía una enfermedad mental y mostró lo difícil que era vivir con ese padecimiento.

Sin duda su momento más polémico fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en "Saturday Night Live", sobre su comportamiento la estrella declaró "todo el mundo quiere una estrella del pop, ¿ves?" escribió en sus memorias de 2021 "Rememberings". "Pero soy un cantante de protesta. Solo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama".

Su talento era inminente Foto: Facebook Sinéad O'Connor

Sinead O'Connor: en enero de 2022 murió su hijo Shane

El deceso de la reconocida artista ocurre a casi dos años del fallecimiento de su hijo Shane de tan sólo 17 años, quien se encontraba desaparecido y fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín el 6 de enero de 2022,tras marcharse de un centro médico donde recibía tratamiento por riesgo de suicidio.

Su hijo Shane falleció en 2022 Foto: Especial

“Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de ‘persona desaparecida’ con relación a Shane O’Connor, de 17 años, se ha detenido”, informó hoy un portavoz de la Policía.

La cantante rindió un homenaje a su pequeño en sus redes sociales “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, escribió en la red social sin sospechar que pasaría año y medio para tener el mismo destino.

Con información de AFP y Reuters