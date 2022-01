Encuentran muerto a hijo de Sinéad O’Connor; había desaparecido el jueves pasado

Shane, el hijo adolescente de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, fue encontrado muerto este sábado en su casa en Irlanda, informaron hoy las autoridades de este país; el joven de 17 años se encontraba en paradero desconocido desde el viernes pasado, cuando fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín. Su desaparición ya había sido reportada.

De acuerdo con un portavoz policial fue necesario realizar un llamamiento para poder localizarlo, luego que desde el pasado 6 de enero había desaparecido supuestamente después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

“Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de ‘persona desaparecida’ con relación a Shane O’Connor, de 17 años, se ha detenido”, informó hoy un portavoz de la Policía. Sinéad O’Connor, la famosa cantante irlandesa y madre de Shane, reaccionó a la noticia en sus redes sociales, en donde rindió un homenaje a su hijo con un emotivo mensaje.

Sinéad O’Connor rinde tributo a su hijo muerto

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter Sinéad O’Connor, de 55 años, recordó a su hijo y afianzó la teoría de que Shane se habría suicidado: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, escribió en la red social.

Shane es producto de la relación que Sinéad O’Connor mantuvo con el cantante de folk Donal Lunny; poco después del nacimiento de Shane ambos se separaron, y la cantante se volvió a casar en cuatro ocasiones. En otro mensaje, compartido en la misma red social, la cantante irlandesa le dedicó a su hijo "Ride natty ride", de Bob Marley. “Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, escribió.

A Shane O’Connor se le perdió la pista de su paradero desde el jueves pasado en Newbridge, condado de Kildare, aunque fue visto por última vez el viernes por la mañana en la zona de Tallaght, Dublín. Desde aquel día su madre publicó en redes sociales emotivos mensajes en los que solicitaba a su hijo que se pusiera en contacto con ella.

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo se derrumbaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes que siga latiendo. Por favor, no te hagas daño”, escribió en una de sus publicaciones. este sábado, un portavoz de la Policía declaró al medio "Irish Examiner" que “tras la recuperación de un cuerpo en la zona de Bray, en Wicklow, el viernes 7 de enero de 2022, se ha retirado la alerta de búsqueda de Shane O’Connor, de 17 años”.

