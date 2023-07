"Soñé que nos peleábamos": viuda de Julián Figueroa revela el "reclamo" que le hizo al cantante a tres meses de su muerte

Han pasado poco más de tres meses de la lamentable muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y Johan Sebastian, quien falleció el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular; sin embargo, sus fans, amigos y familiares aún lo tienen presente en sus actividades diarias y pensamientos, pues según han revelado, el adiós no ha sido nada fácil. Mientras su madre reveló dónde descansarán sus cenizas, su esposa reveló que el cantante todavía la visita en sueños.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación y que retomó la reportera de espectáculos Berenice Ortiz, Imelda Garza compartió cómo ha vivido estos tres meses de duelo y si hay algo que destacó es que hace unos días le lanzó un fuerte reclamo a su pareja fallecida, pero por medio de un sueño, donde el intérprete de "Volaré" se le presenta constantemente. De acuerdo con lo que contó, aprovechó una de sus apariciones para reclamarle porque la abandonó a ella y al pequeño José Julián.

"He soñado bastante con él, sueño cosas cotidianas, pero me pasó que un día antes de su tercer mes de fallecido soñé con él y nos estábamos peleando porque yo le estaba reclamando que por qué se había ido, que por qué me había dejado sola, que por qué ya no estaba. Fue así tan de repente cuando teníamos muchos proyectos juntos", dijo al romper en llanto.