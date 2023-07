Maribel Guardia revela cuál es su última voluntad e involucra a su hijo Julián Figueroa

Han pasado poco más de tres meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, según reveló la propia familia a quienes les dejó una gran pérdida y tristeza. Ante ello sus más cercanos han concedido entrevistas para hablar de su dolor y además recordar los mejores momentos que compartieron juntos y los que les faltaron por vivir, entre ellos destaca su madre, Maribel Guardia.

La también cantante y actriz ha regresado a su vida normal, pero como ella misma lo ha declarado, con el corazón roto tras la muerte de su único hijo; a pesar de ello en cada oportunidad que tiene usa las redes sociales para enviarle mensajes a Julián Figueroa y demostrarle que aún lo tiene presente en sus pensamientos. Asimismo, en los distintos encuentros con los medios de comunicación ha compartido más detalles como es el caso de dónde descansarán las cenizas del hijo de Johan Sebastian.

En su último encuentro con los medios en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz platicó por varios minutos con la prensa a quien le compartió cómo ha sido la pérdida de su hijo, además de la decisión que tomó para el descanso eterno de las cenizas del mismo. Por si fuera poco, también reveló que su última voluntad es que aun muerta siga junto al cantante, por lo que no lo llevará hasta Juliantla, Guerrero, donde descansa el padre Julián.

A pregunta expresa de si piensa llevar las cenizas de su hijo a Juliantla, Maribel Guardia aseguró que no, pues por el momento se siente muy plena teniéndolas en su propia casa, no sin antes señalar que el panorama puede cambiar y de hecho mover los restos de su hijo a una iglesia.

"Yo sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que si algún día yo me muero, que me pongan junto a él. A mí no me van a enterrar en Juliantla, si yo muero quiero que me pongan con Julián", detalló.