Sofía Vergara se divorcia de Joe Manganiello, fueron 7 años de amor sincero

La pareja conformada por Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron poner fin a su relación tras siete años de matrimonio, en un comunicado ofrecieron la noticia la cual aseguran tomaron con mucha cautela y por el bien de ellos, otra de las cosas que mencionaron es que piden mucho respecto para su fallida historia de amor.

La noticia empezó a circular desde semanas antes cuando en redes sociales dejaron de aparecer juntos, por lo que para no crear más especulaciones de enviaron un comunicado a Page Six en el que escribieron “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Se casaron en 2015. Captura de pantalla IG/joemanganiello

Sofía Vergara cura su corazón en Italia

Tras no aparecer más juntos en fotografías, la estrella de la televisión se fue a festejar su cumpleaños 51 (10 de julio) a Italia y no desaprovechó la oportunidad de decirle al mundo que estaba en una etapa de sacar lo positivo de lo que llega a su vida y no encasillarse en lo negativo.

Antes de que se hiciera oficial, otra de las cosas que resaltaron las sospechas sobre que la colombiana y Mandaniello ya no estaban en una relación es que en su recorrido por Europa está sin él y tampoco llevaba puesto su anillo de bodas, por lo que la celebridad posa con diminutos atuendos, ahora como soltera.

Sofía disfruta de su soltería en París. Captura de pantalla IG/sofiavergara

La gran boda de Sofía Vergara

La ahora expareja anunció el rompimiento de su relación que empezó en 2014 cuando el actor de “Magic Mike”, fue uno de los invitados a la celebración de “Modern Family”, producción en donde ella participaba, ahí ambos se vieron y se impactaron con la belleza y galanura del otro, según declararon al principio de su vida juntos.

Fue el 22 de noviembre del 2015 que los famosos hicieron un llamado a sus familiares y amigos a ser participes de su felicidad, en donde además del lujo los invitados recibieron algunos regalos personalizados como camisas con la frase “Jofía”, el “shipeo” de las estrellas. Sofía Vergara llevó un hermoso vestido con el que recorrió el pasillo lleno de flores y velas hasta el altar en donde ya la esperaba su futuro esposo, mismo del que este 2023 se despide con un triste adiós.