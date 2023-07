Sofía Vergara se habría separado de su esposo, esto se sabe

Sofía Vergara está dando de qué hablar en las últimas horas, pues se especula que está atravesando una crisis matrimonial con su esposo Joe Manganiello. En varios medios especializados en espectáculos y en redes sociales se ha comenzado a correr el rumor de que la pareja está separada tras ocho años de matrimonio. Hasta el momento las celebridades no han hablado al respecto, no obstante, algunos han mostrado pruebas sobre el presunto término de su relación.

Hace unos días, la protagonista de "Modern Family" acaparó la atención del público debido a que celebró su cumpleaños 51. La actriz compartió algunas fotos y videos de lo que fue su festejo, el cual aún no termina, pues en su cuenta de Instagram ha dejado ver que aún se encuentra de viaje en la isla de Capri, en Italia, uno de sus lugares favoritos. La celebridad estuvo acompañada de buenos amigos, sin embargo, llamó la atención que en esta oportunidad no estuviera su esposo.

La actriz celebró su cumpleaños en Italia IG @sofiavergara

¿Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian?

En las imágenes que Vergara compartió en sus redes sociales no se observa la presencia de Joe Manganiello, quien es su compañero inseparable. De hecho, algunos de sus 30.1 millones de seguidores en la plataforma de Meta le comenzaron a preguntar por su pareja: "¿Dónde está Joe? ¿Sosteniendo al perro? Jajaja"; "¿Dónde está Joe, Sofía?"; "Pero ¿y dónde está él?", y "¿Y el esposo?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en los post que colocó la actriz para celebrar su cumpleaños.

Esta fue una de las razones por lo que los fanáticos empezaron a especular que tal vez estarían separados, ya que además los más atentos notaron que presuntamente Sofía Vergara ya no porta su anillo de matrimonio. Los admiradores de la celebridad originaria de Barranquilla, Colombia, observaron que ni en sus publicaciones ni en sus historias de Instagram, lucía la joya que su esposo le dio hace ocho años, cuando contrajeron matrimonio.

Los fans criticaron la felicitación de Joe Manganiello IG @joemanganiello

Por su parte, Joe Manganiello colocó un breve mensaje para unirse a los festejos por el cumpleaños de la actriz y conductora colombiana, sin embargo, muchos consideraron su publicación fría. Aunque en un principio desactivó los comentarios, después dejó que los fans colocaran algunas palabras y muchos mostraron su descontento con su felicitación: "Nada de amor en el aire??? Solo Sofía.....es tu prima o tu compañera de trabajo o que ???? Cómo que Sofía" y "Parece más amoroso con el cumpleaños del perrito de las historias que con el saludo a su Esposa".

Hay algunos internautas que fueron más allá de sólo ver las interacciones entre la pareja y notaron que Sofía Vergara ya no sigue a su esposo en la plataforma de Meta, por lo que se acrecentaron las especulaciones de una separación. La actriz no ha hecho mención sobre por qué no está Manganiello con ella en estos momentos y aclarar todas las especulaciones, pues aún sigue disfrutando de la celebración por su cumpleaños, deslumbrando con su estilo en la playa.