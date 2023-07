Ariana Grande se divorcia de su esposo, Dalton Gomez, tras 2 años de casados

Este lunes 17 de julio, distintos medios del espectáculo reportaron el divorcio de la guapa actriz y cantante, Ariana Grande de su esposo, Dalton Gomez, con quien se casó en una hermosa boda celebrada en 2021. Los famosos comenzaron su relación en 2020.

De acuerdo con los primeros reportes, la cantante de temas como "Save Your Tears", "Into You" y "Bang bang" y su ahora expareja se separaron el pasado mes de enero, sin embargo, trataron de reconciliarse, pero habrían fracasado.

Ariana Grande se separa

Fue durante las primeras horas de este día cuando em medio TMZ informó que Ariana Grande y Dalton Gomez tomaron la decisión de separarse después de pasar varios meses en un intento de reconciliación. Al parecer la pareja no está junta desde el pasado mes de enero.

El reporte detalla que la cantante y su exesposo tenían problemas de matrimonio desde antes de que ella viajara a Reino Unido para filmar varias películas. Al parecer actualmente están en proceso de divorcio después de cerca de tres años de relación sentimental.

"Nos dijeron que siguen siendo amigos y que todavía hablan por teléfono con regularidad, pero según las fuentes, el matrimonio ha terminado", detalló la publicación.

Los reportes indican que su relación llegó a su fin. Foto: Twitter/@PopCrave

Es importante señalar que hasta el momento ni Ariana Grande ni Dalton Gomez han confirmado la información de su divorcio, pero distintos medios internacionales brindan el reporte como una realidad. Se espera que en las próximas horas la pareja brinde mayor información sobre su vida personal.

¿Cuándo se casó Ariana Grande?

Fue el pasado 15 de mayo de 2021 cuando la cantante y actriz, Ariana Grande sorprendió a toda la industria de la farándula al confirmar su boda con Dalton Gomez. La ceremonia se robó todos los reflectores y de manera inmediata se convirtieron en una de las parejas favoritas en la farándula.