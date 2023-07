Paola Rojas confesó que pudo haber sido "Barbie reportera", pero rechazó la oferta por esta poderosa razón

El principal propósito del nacimiento de Barbie fue inspirar a niñas con su lema “Sé lo que quieras ser”, a fin de enaltecer el poder femenino. Fue así que surgieron muñecas que representaban diferentes profesiones: astronautas, maestras, médicas, policías, veterinarias, periodistas, entre muchas otras. Con la fiebre del próximo estreno de la película de "Barbie", protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, figuras del mundo del espectáculo se han pronunciado sobre el tema.

En esta ocasión se trata de Paola Rojas, quien estuvo a punto de ser Barbie reportera, pero aunque tenía mucha ilusión no aceptó por una poderosa razón. Durante una emisión de Netas Divinas, la comunicadora compartió que rechazó participar en un proyecto de Barbie como reportera, ya que en ese momento tenía gran carga laboral y estaba muy cansada.

“Esto puede parecer una tontería, pero el año pasado me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí, o sea, no fue desde la soberbia, no, fue desde el cansancio; no le entré”, declaró en el programa de Unicable.

Mientras sus compañeras escuchaban con atención, la periodista dijo que se descubrió "castigándose a sí misma" por no haber aceptado la oportunidad; sin embargo, al mismo tiempo se regañaba por aceptar más cosas de las que físicamente se siente capaz de agendar: "si lo hago me regaño, si no lo hago también; tirana desgraciada, pobre Paola”, agregó la conductora quien vestía una brillante blusa roja acompañada de un pantalón blanco.

De esta manera, la periodista confesó que se arrepintió de haber rechazado el proyecto que podría haber sido muy importante en su carrera profesional; a la vez reconoció que dejarlo pasar fue la mejor decisión, pues también es necesario saber cuándo parar para descansar: “Todos cometemos errores, hay de dos, o ganas o aprendes, pero en verdad convertir esos errores en un aprendizaje”.

Cabe recordar que según la ciencia, cuando un trabajador se siente estresado de manera crónica por la gran carga laboral que enfrenta a diario, se dice que padece el síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado", el cual se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental prolongado, llegando a alterar la personalidad del empleado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8 de cada 10 empleados mexicanos lo padecen, lo que representa el 75% de la Población Económicamente Activa (PEA); en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que los niveles se encuentran por encima de los casos en China o Estados Unidos. Es importante identificarlo y acudir con especialistas para tratarlo, pues tenerlo por un largo tiempo podría afectar no solo el trabajo, también la vida personal y la salud física y emocional del trabajador.

