Karol G enloquece Instagram con sensual look de Barbie sirena

El furor por la cinta Barbie, dirigida por Greta Gerwig e interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha causado revuelo a nivel mundial, pues la generación que creció en la década de los años 90, no se quiere perder esta película de la icónica muñeca que todas las niñas querían tener y muchas lograron tener una colección de enseño.

Además de eso varias celebridades se han sumado al proyecto como Dua Lipa que se convirtió en una Barbie sirena para la cinta o la también cantante Karol G, quien no dejó pasar la oportunidad de recrear un look de la clásica muñeca y ha dejado boquiabiertos a todos los usuarios de la red social Instagram donde se mostró de los más sensual.

Lució una falda al estilo de Margot Robbie en la cinta Barbie. Foto: Instagram @KarolG

Karol G enloquece al llevar el Barbicore al máximo

El barbicore es la tendencia de moda que retoma el color "rosa Barbie" para prendas y accesorios, si bien este 2023 ha cobrado fuerza por el estreno de la película Barbie, recordemos que esta tendencia va acaparando miradas desde el 2021, año en que la casa Valentino eclipsó con un desfile donde retomó el estilo de la muñeca Barbie.

La icónica muñeca se popularizó en 1959 y se trata de llevar a la vida real prendas y accesorios con los jugamos a vestir a estas muñecas durante la década de 1990. De este modo los colores brillantes, estampados llamativos como el animal print y motivos geométricos, transparencias, maquillaje cargado y desde luego el icónico color "rosa Barbie" son usados para vestirnos a la moda.

Karol G llevó al máximo el estilo Barbicore.Foto: Instagram @KarolG

Barbie sirena en potencia, así se ve Karol G

El look de Karol G nos recuerda la Barbie sirena que se popularizó en la década de los años 90, con el cabello rosa pastel, un top halter con finas tiras alrededor del cuello y la espalda, así como una falda muy ajustada que simula una cola de sirena. Esa muñeca fue una de las más populares y todas las niñas queríamos tener una así, por lo que la intérprete de "Bichota" no se quedó con las ganas e imitó el look de la muñeca.

Fue una de las muñecas más deseadas por las niñas. Foto: Instagram @KarolG / Especial

La cantante acudió a la premiere en Los Ángeles de la película Barbie, ahí tuvo oportunidad de codearse con otras diosas de la música como Dua Lipa, quien también sorprendió por el arriesgado look que lució con un vestido color plateado de red transparente y debajo solo tenía ropa interior. Ambas colaboran en la película que está causando furor a nivel mundial.

El rosa es el color de temporada en todos sus tonos. Instagram @KarolG

