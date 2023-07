Karol G tiene una participación en la cinta de “Barbie” y ya hay un sensual trend

Una vez más Karol G demuestra que sigue triunfando en la música, pues ahora una de sus canciones está dentro del soundtrack de la nueva película “Barbie”, a través de las redes sociales oficiales de la cinta se dio a conocer que la colombiana tiene una participación especial con una de sus canciones.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G se vistió con los mejores looks al estilo de la muñeca más famosa del mundo para la grabación del video oficial de “Watati”, pues cabe destacar que hace unos meses cambió el color de su cabellera por uno en tono rosa que encaja perfecto para todo el universo del proyecto.

Karol G lleva atuendos al estilo de la película. Captura de pantalla IG/barbiethealbum

“Watati” es una colaboración con Aldo Ranks, hay que puntualizar en que la canción solo integra el “Barbie: The Album”, es decir la banda sonora que la producción de Warner Bros. Discovery lanzó, por lo que aún se desconoce si su tema si aparecerá en pantalla o no, pues cabe destacar la letra ya ha sido criticada por algunas personas que aseguran no es una pieza indicada para que la escuchen las niñas que van a querer ver la película.

En la playlist oficial que Spotify llevó a cabo para que todos los usuarios disfruten de las canciones de “Barbie” también se aprecian algunas letras en voz de otras estrellas como FIFTY FIFTY feat. Kali, Charli XCX, Nicki Minaj y Ice Spice, PinkPantheress Dua Lipa, Olivia Newtin-Jhon con Electric Light Orchestra, Destity’s Child, Bee Gees, Christina Aguilera, Lil Kim, Mya Pink y Aqua por mencionar algunas de las celebridades que participan con algo de su música.

Es una de las cantantes de moda. Captura de pantalla IG/barbiethealbum

“Escucha música de Barbie e inspirada en ella, comisariada por @iammarkronson Sigue la lista de reproducción oficial de @barbiethemovie ahora en @spotify”, invitan desde la cuenta de Barbie.

Los detalles de la cinta “Barbie”

La película está dirigida Greta Gerwig, una cineasta nominada al Óscar, mientras que para el elenco se eligieron estrellas de renombre como Margot Robbie y el ganador del Globo de Oro, Ryan Gosling, quienes recientemente llegaron a México como parte de la promoción que le hacen al proyecto que llegará a los cines mexicanos a partir del 20 de julio.

La cantante también lleva el cabello rosa. Captura de pantalla IG/barbiethealbum

Otras de las celebridades que tambien tuvieron llamado para formar parte del largometraje fueron: Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Michael Cera, Dua Lipa, John Cena y Helen Mirre.